Na Zuid-Afrika (Kyalami) en Tanzania (Zanzibar) heeft ook Rwanda serieuze interesse om een F1-race op het Afrikaanse continent te organiseren. Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1, heeft komende maand een ontmoeting met vertegenwoordigers uit Rwanda om over de plannen te praten. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt op een doorbraak voor de sport, zo vertelt hij in Zandvoort aan de vooravond van de Dutch GP.

Hamilton vindt dat Afrika op de kalender thuishoort om met recht van een wereldkampioenschap te mogen praten, zo betoogt hij tegenover internationale media in Zandvoort. “We kunnen Afrika niet blijven negeren en ondertussen races op andere locaties aan de kalender toevoegen. De rest van de wereld neemt veel van Afrika, maar niemand geeft ooit iets.”

Hamilton vierde tijdens de zomerstop onder andere vakantie in Afrika. Zo bezocht de Mercedes-coureur Marokko, Senegal, Benin, Mozambique en Madagaskar. “Ik denk dat veel mensen die er nog niet zijn geweest zich niet realiseren hoe mooi het daar is en hoe uitgestrekt het is. Formule 1 zou dat met een race kunnen laten zien aan de wereld en dat zou een stimulans betekenen voor het toerisme en een heleboel andere dingen. Het huidige excuus is dat er misschien geen circuit is dat klaar is, maar er is in ieder geval één circuit klaar”, aldus Hamilton, die daarmee doelt op Kyalami in Zuid-Afrika.

Ook een race in Rwanda zou Lewis Hamilton wel zien zitten. “Het is een van mijn favoriete plaatsen waar ik ben geweest. Ik heb veel werk gedaan op de achtergrond en gesproken met mensen in Rwanda en Zuid-Afrika. Het is geweldig dat ze zo graag een Grand Prix willen.”

