Het is nog altijd de ambitie van Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, om zo snel als mogelijk een Afrikaanse Grand Prix in de kalender op te nemen. Afrika is nog altijd het enige continent dat ontbreekt in het wereldkampioenschap. Eerder leek Kyalami in Zuid-Afrika kansrijk, maar inmiddels klopt het paradijselijke Zanzibar steeds nadrukkelijker op de deur bij de Formule 1.

Het toeristische eiland voor de Oost-Afrikaanse kust, dat behoort tot Tanzania, maar een semi-autonome status geniet, werkt al enige tijd aan de aanleg van een Formule 1-circuit. Ruim een jaar geleden werd reeds de formele goedkeuring verleend. Deze goedkeuring is voor de bouw en inmiddels is de grond van de bouwlocatie overgedragen aan projectinvesteerders.

Voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella is één van de adviseurs. Met de aanleg zou een bedrag van zo’n 500 miljoen euro gemoeid zijn. Het bedrag voor het ambitieuze Formule 1-project moet grotendeels opgehoest worden door de Zanzibar Investment Promotion Authority. Ook de lokale overheid zal een steentje bijdragen.

‘Meer aandacht nodig voor Afrika’

Volgens de planning wordt de eerste steen in 2025 gelegd en staat de (gedeeltelijke) opening op de rol voor 2027. Zowel Liberty Media als de FIA volgen de ontwikkelingen nauwgezet, zo geeft men aan. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem vertelde recent aan Motorsport Magazin: “We hebben erg goede contacten in Afrika en er moet meer aandacht komen voor Afrika.”

Parlementslid en woordvoerder Toufiq Salim Turky noemde het project eerder een gamechanger. “Niet alleen voor de sport zelf, maar het zet Afrika en Zanzibar ook meteen internationaal op de kaart.”

Duidelijk is wel dat het eiland de potentie heeft om uit te groeien tot een favoriete reisbestemming van zowel de coureurs als de vaste F1-volgers.

