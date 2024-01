De kogel is door de kerk: Madrid staat vanaf 2026 op de kalender van de Formule 1. Het gaat om een stratencircuit, zo onthult organisator IFEMA. Daarmee verdwijnt het circuit van Barcelona van de kalender.

Het hing al langere tijd in de lucht dat de Formule 1 in Madrid neer zou strijken. De Spaanse hoofdstad liep openlijk te lobbyen om de koningsklasse van de motorsport naar zich toe te halen. De burgemeester stelde eerder al dat hij er alle vertrouwen in had, en andere betrokkenen lieten zich al ontvallen dat het eigenlijk al een voldongen feit was. Madrid was eerder al de gaststad van een speciale Formule 1-tentoonstelling. Deze tentoonstelling vond plaats in het conferentiecentrum IFEMA.

Grand Prix van Spanje

Op dinsdag maken organisator IFEMA en de Formule 1 het nieuws dan eindelijk officieel. Madrid gaat een straatrace organiseren, in navolging van andere nieuwe stratencircuits zoals Las Vegas en Miami. Het circuit is zo’n 5.5 kilometer lang en slingert door de straten van Madrid. De verwachte pole-tijd is volgens de aankondiging 1 minuut en 32 seconden. Dat is vergelijkbaar met de tijden op Suzuka en in Las Vegas.

Er zal ruimte zijn voor zo’n 100.000 toeschouwers per dag. Dat is 40.000 minder dan er bij Barcelona terecht kunnen. Volgens de Formule 1 zal de capaciteit echter op termijn uitgebreid worden naar 140.000. Madrid heeft een contract gesloten om de race tot en met 2035 te organiseren.

In de aankondiging wordt er weinig gezegd over het circuit van Barcelona-Catalunya, maar het is duidelijk dat Madrid voortaan de Grand Prix van Spanje organiseert. Het circuit – waarop Max Verstappen in 2016 zijn eerste overwinning behaalde – verdwijnt daarmee voor het eerst sinds 1992 van de kalender. Barcelona heeft nog een contract tot en met 2025.

