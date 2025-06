De Grand Prix van Spanje was er niet eentje om over naar huis te schrijven voor Max Verstappen. Terwijl een podiumplaats lang in zicht was, viel de Nederlander uiteindelijk, mede door een tijdstraf, terug naar plek tien. Toch was Verstappen alsnog eerder bij de finishlijn dan teamgenoot Yuki Tsunoda en daarmee schrijft de viervoudig wereldkampioen een nieuw record op zijn naam.

De afgelopen Grand Prix van Spanje werd uiteindelijk een race om gauw te vergeten voor Max Verstappen. De Nederlander lag lange tijd op koers voor een derde plek, totdat een late safety car roet in het eten gooide. Verstappen stond bij de daarop volgende herstart als enige op de slechtere harde band, en zag al meteen Charles Leclerc op de softs aan hem voorbijkomen. Ook George Russell zat al gauw in het kielzog van Verstappen, maar een probleemloze inhaalactie zat er voor de Brit niet in. Verstappen en Russell raakten elkaar zelfs, een moment waar de Red Bull-coureur later een tien seconden-tijdstraf en drie strafpunten voor kreeg.

Zo eindigde Verstappen uiteindelijk als tiende in Barcelona, maar het resultaat weerhoudt hem er niet van om alsnog een nieuw record op zijn naam te schrijven. Teamgenoot Yuki Tsunoda kwam namelijk als dertiende over de finish, achter de Nederlander. Het werd zo de 42ste keer op rij dat Verstappen beter finishte dan zijn teamgenoot. Geen enkele andere coureur heeft dat tot nu toe in de Formule 1 voor elkaar gekregen. De laatste keer dat Verstappen een teamgenoot voor zich moest dulden was tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2023. Sergio Pérez won toen de race, terwijl Verstappen op plaats twee eindigde.

Alonso

Het oude record stond op naam van Fernando Alonso, die maar liefst 41 keer zijn voormalige Ferrari-teamgenoot Felipe Massa op rij versloeg tijdens een race. De Spaanse coureur was tussen de Grands Prix van Turkije in 2011 en India in 2013 steeds eerder over de finishlijn dan zijn Braziliaanse teamgenoot. Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Canada alweer de kans om zijn record aan te scherpen door wederom Tsunoda te verslaan tijdens de race op zondag.

