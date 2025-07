F1: The Movie kende een vliegende start in de bioscoop, met een wereldwijde opbrengst van bijna 150 miljoen dollar in het openingsweekend en lovende recensies van fans. De makers hintten in interviews zelfs al op een mogelijk vervolg op hun blockbusterproject. Toch waarschuwt Lewis Hamilton, die als uitvoerend producent nauw betrokken was bij de Formule 1-film, voor overhaaste plannen voor een tweede deel.

Hoewel de film pas sinds vorige week in de bioscopen draait, gonst het al van de geruchten over een vervolg. Hamilton, die onder meer toezag op de authenticiteit van de productie, temperde die verwachtingen. Tijdens een persmoment voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië legde hij uit dat er geen overhaaste beslissingen genomen moeten worden. Men moet dit eerste deel eerst laten bezinken.

“Ik zag iemand erover praten, maar het eerste deel is pas net af”, lachte Hamilton tegenover de media op Silverstone. “Deze film was nota bene vier jaar in de maak. Het was ontzettend veel werk, vooral voor Joe (regisseur Joseph Kosinski, red.). Je bent lang weg van je gezin en kinderen. Een vervolg is het laatste waar we nu aan denken.” Volgens Hamilton moeten alle betrokkenen eerst de tijd nemen om het succes te vieren, voordat er überhaupt aan een tweede Formule 1-film gedacht wordt. “Je moet dit gewoon even laten bezinken, er gewoon van genieten”, zei hij. “Het ergste wat we kunnen doen, is overhaast een vervolg maken.”

Debriefing

“De meeste vervolgen zijn veel slechter dan het origineel”, merkte Hamilton op, verwijzend naar een bekend Hollywood-stigma. “Dus als we het al doen, moeten we echt de tijd nemen om het nóg beter te maken.” Hamilton gaf ook aan nog niet gesproken te hebben met Joseph Kosinski of producent Jerry Bruckheimer over concrete plannen voor een vervolg. “Maar als ik dat wél had gedaan, zou ik het jullie nu niet meteen vertellen”, voegde hij er lachend aan toe.

LEES OOK: Hamilton onthult filmambities: ‘Zitten al drie projecten in de pijplijn’

Tot slot liet Hamilton weten dat hij zijn ervaringen uit de Formule 1 meeneemt naar de filmwereld. Met zijn nieuwe productiestudio Dawn Apollo heeft hij namelijk nog veel projecten in de pijplijn, zo onthulde hij al tijdens het raceweekend in Monaco. Hij stelde voor om een debriefing voor F1: The Movie te organiseren, zoals gebruikelijk is in de autosport. “Ik weet niet of ze dat ooit in de filmindustrie doen, maar ik heb ze gevraagd om een debriefing te houden”, verklaarde hij. “Laten we kijken wat we goed hebben gedaan en wat we beter hadden kunnen doen. Dat is iets wat ik in de Formule 1 heb geleerd en wat ik nu wil toepassen op toekomstige projecten.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.