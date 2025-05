In aanloop naar de GP van Monaco kregen de Formule 1-coureurs de kans om de nieuwe film F1 te bewonderen. Tijdens een speciale voorvertoning zagen zij zichzelf – en voornamelijk hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris – schitteren op het witte doek. Lewis Hamilton fungeerde de afgelopen twee jaar als uitvoerend producent voor het project. De Brit is trots op zijn Hollywooddebuut en onthulde dat F1 zeker niet zijn laatste productie zal zijn.

“Laat ik vooropstellen dat dit niet de eerste keer was dat ik de film zag”, verklaarde Hamilton lachend. “Ik denk dat ik ‘m echt al twintig keer heb gezien. Maar om in die bioscoopzaal te zitten met alle andere coureurs – ik was best wel nerveus. Maar het was geweldig om de reacties van de anderen te zien. Ik geef heel veel om de meningen van de andere coureurs, ik wil dat zij de film ook waarderen. Achteraf heb ik ze ook zeker naar hun opinies gevraagd, al denk ik dat het belangrijkste is dat het geluid en het beeld echt heel goed zijn. Daar ben ik zeker trots op.”

Hamilton in een schrijversrol

“Aan het begin van de film zie je natuurlijk alle filmstudio’s en productiehuizen die hebben meegewerkt”, vervolgde hij. “Het was heel gek om dan ook Dawn Apollo (de nieuwe studio van Hamilton, red.) voorbij te zien komen. Niet veel later word ik gecrediteerd als producent – dat was nog veel raarder”, lachte de Engelsman. In de toekomst hoopt Hamilton zich nog verder te verdiepen in de filmwereld. Zo onthulde hij dat hij al een aantal projecten op de plank heeft liggen.

“Ik ga zeker nog meer films produceren”, reageerde Hamilton desgevraagd. “Natuurlijk was F1 meteen heel hoog gegrepen”, voegde hij er lachend aan toe. Naar verluidt had de film een productiebudget van zo’n 300 miljoen dollar. “Op dit moment werk ik aan drie verschillende projecten, waarbij ik zelf ook actief meeschrijf”, onthulde Hamilton tot slot. “Twee daarvan zijn animaties, en van die derde liggen de beginselen van een script al klaar.” Series rondom Formule 1 – denk aan het immer populaire Drive to Survive – doen Hamilton weinig. “Ik wil ook wel documentaires maken, maar het filmformat is echt het belangrijkst voor mij.”

