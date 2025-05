In juni draait F1, de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt, eindelijk in de bioscoop. Tijdens een speciale voorvertoning in Monaco kregen alle Formule 1-coureurs een eerste indruk van deze nieuwe Hollywood-productie – onder wie Lando Norris. De McLaren-coureur heeft genoten van zijn acteerdebuut en ziet de film als een mooie inspiratiebron voor de jongere generatie. Andere genodigden reageerden eveneens lovend.

“Ik was briljant en dat is het belangrijkste”, grapte Lando Norris tegenover Formula1.com. Tijdens een speciale voorvertoning in Monaco kregen hij en zijn Formule 1-collega’s alvast een voorproefje van het project. “Het was een erg goede film, een mooie verhaallijn”, vervolgde hij op serieuze toon. “Ik weet niet hoeveel ik wel en niet kan zeggen!” Omdat de F1-film pas in juni in première gaat, mogen de coureurs niet te veel verklappen over het plot.

“Het was een cool verhaal en ik denk ook een inspirerend verhaal”, besloot Norris. “Er zaten veel verschillende betekenissen achter. Ik denk dat de film heel inspirerend kan werken voor bijvoorbeeld jonge mensen.” Pierre Gasly genoot eveneens van deze speciale voorpremière. “Het was echt gaaf om voor het eerst te zien”, verklaarde de Fransman. “Ik denk dat mensen ervan zullen genieten – het is een echte duik in de Formule 1-wereld en ook in alle rollen rondom de sport. Ik weet zeker dat mensen het leuk gaan vinden.”

Verstappen bleef liever thuis

Ook alle teambazen waren uitgenodigd om de F1-film komen bekijken, onder wie Red Bull-topman Christian Horner. “Ik vond het uitstekend”, reageerde hij positief. “Wij zijn waarschijnlijk het slechtst mogelijke publiek voor deze film, want we nemen alle details onder de loep”, grapte hij. “Dat gezegd hebbende, was het heel authentiek. De manier waarop het verhaal verweven is met de coureurs en de teams is echt geweldig – echt een aanrader. Je kunt zien dat ze echt de tijd hebben genomen om de sport te begrijpen en ik denk dat het een geweldige manier is om de sport voor te leggen aan mensen die nooit eerder met Formule 1 bezig zijn geweest.”

Max Verstappen was – opvallend genoeg – afwezig tijdens de voorvertoning. De Nederlander was aan het livestreamen met zijn vrienden van Team Redline. Tijdens een mediasessie in aanloop naar de GP van Monaco verklaarde hij dat hij wilde genieten van zijn vrije tijd. “Ik heb op tijd laten weten dat ik daar niet bij wilde zijn”, zei hij droogjes. “Dit soort dingen zijn natuurlijk niet verplicht, dus dan blijf ik liever thuis. Ik ben al zoveel weg van huis, dus ik vind dit niet meer dan normaal. Acht jaar geleden had ik dit waarschijnlijk ook zo gedaan.”

