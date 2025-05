In juni gaat de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt eindelijk in première. Tijdens een speciale voorvertoning in het hart van Monaco kregen alle Formule 1-coureurs een eerste indruk van deze nieuwe Hollywood-productie – onder wie Williams-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard heeft genoten van zijn debuut op het witte doek, al waarschuwt hij ook dat de film de echte Formule 1-fans niet per se zal bekoren.

“Het is een uitstekende Hollywoodfilm”, concludeerde Sainz tijdens een mediasessie in Monaco. “Ik heb er oprecht van genoten. Ik denk dat het voor Formule 1-experts soms lastig wordt om door de Hollywood-achtige scènes heen te kijken – net zoals we dat zien bij bijvoorbeeld Drive To Survive. Maar ik denk echt dat deze film een heel nieuw publiek aanspreekt, ook de mensen die niets weten van Formule 1. Voor ons”, wees hij naar de aanwezige journalisten, “zal het ongetwijfeld te Amerikaans en te Hollywood zijn. Daar werden we op voorhand ook voor gewaarschuwd. De productie vertelde ons: ‘Jongens, we houden van deze sport, maar dit is Hollywood.'”

Nieuwe fans aantrekken

Toch is er ook voor de diehard liefhebbers van Formule 1 reden om deze zomer naar de film te gaan, zo vertelde Sainz. “De scènes van de racende auto’s zijn echt bizar goed”, benadrukte hij. “Dat was voor mij het beste gedeelte.” Sainz legde ten slotte uit dat de film – of deze nu waarheidsgetrouw is of niet – het perfecte visitekaartje is voor de Formule 1. “Blijkbaar hebben ze een testpubliek een vragenlijst laten invullen na het zien van de film”, onthulde hij. “Het waren mensen die nog nooit naar Formule 1 hebben gekeken. Honderd procent van hen zou de sport – na het zien van de film – een kans willen geven.”

Ex-teamgenoot Charles Leclerc was eveneens lovend. Hij reageerde tegenover Formula1.com dat de unieke camerabeelden hem het meest zijn bijgebleven. “Eerlijk gezegd wist ik niet wat ik moest verwachten toen ik de bioscoopzaal binnenstapte”, legde hij uit. “We kennen deze sport zo goed dat je alles probeert te analyseren. Dat gezegd hebbende, is de verhaallijn echt cool en de beelden zijn gewoonweg ongelooflijk. Het werk dat het team heeft verricht om verschillende hoeken te creëren die we op circuits niet zien, is echt gaaf. Ik heb er enorm van genoten.”

Bijna alle coureurs waren aanwezig bij een voorvertoning van de nieuwe Formule 1-film – alleen Max Verstappen en Lance Stroll waren niet van de partij (Getty Images)

