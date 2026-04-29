Wat staat de teams te wachten tijdens het aanstaande raceweekend in Miami en waar liggen de voornaamste uitdagingen? Chief Trackside Engineer Paul Williams, toevalligerwijs in dienst van het WIlliams-team, schetst in aanloop naar de GP Miami een helder beeld.

Vooropgesteld: de nieuwe, aangepaste reglementen zullen vermoedelijk niet meteen voor opschudding vragen. Het tijdelijke stratencircuit rond het Hard Rock Stadium vraagt volgens Williams om een compromis in de afstelling, waarbij vooral bandenslijtage en energiemanagement bepalend zullen zijn.

“Miami is in technisch opzicht een circuit dat je dwingt tot keuzes”, legt hij uit. “We hebben snelle bochten aan het begin en einde van de ronde, terwijl het middengedeelte juist langzaam en technisch is. Dat betekent dat je als team continu zoekt naar de juiste balans tussen high-speed en low-speed performance.”

Daar komt bij dat het sprintformat – Miami is dit jaar de tweede sprint van het seizoen – de uitdaging verder vergroot. “Hoewel we dit weekend iets meer tijd hebben in de enige vrije training (dertig minuten, red.), blijft het beperkt. Dat maakt voorbereiding in de simulator en een goede basisafstelling nog belangrijker dan anders.”

De baan zelf vormt een extra variabele. Omdat het circuit tijdelijk is aangelegd rond het stadion, verandert het gripniveau gedurende het weekend aanzienlijk. “De evolutie van het asfalt is groot. Wat je in de eerste sessie voelt, kan later compleet anders zijn. Coureurs en engineers moeten zich daar snel op aanpassen.”

Ook de omstandigheden spelen een grote rol. “De hitte in Florida is altijd een factor. We verwachten baantemperaturen boven de 50 graden, en dat zorgt vooral in de middelste sector voor oververhitting van de achterbanden. Tractie en bandenslijtage worden daardoor cruciaal gedurende de hele ronde.”

Nieuwe regels

Met de nieuwe 2026-regels is energiemanagement bovendien prominenter dan ooit. “We besteden daar veel meer tijd aan, zeker in de simulator. In Miami is het iets minder complex dan op sommige andere circuits, omdat je voldoende mogelijkheden hebt om energie terug te winnen voor de lange rechte stukken. Maar de basis blijft hetzelfde: je moet je energieverbruik perfect balanceren, zeker als je in gevechten zit.”

De regelgeving introduceert daarnaast drie zogenoemde Straight-Line Mode-zones. “Dat biedt kansen, maar ook nieuwe afwegingen. In natte omstandigheden valt één van die zones weg en mogen teams onder Parc Fermé zelfs de rijhoogte aan de voorkant aanpassen. Dat soort details kan een groot verschil maken.”

Op bandengebied verwacht Williams de nodige uitdagingen. “We rijden met de zachtste compounds, en in combinatie met de hoge temperaturen leidt dat tot oververhitting van het oppervlak, vooral in sector twee. Maar ook de eerste sector vraagt veel van de voorbanden, met name in de snelle opeenvolging van bochten.”

De kwalificatie kan daarbij verraderlijk worden. “De lange rechte stukken zorgen ervoor dat banden snel afkoelen voordat een snelle ronde begint. Zeker als je verkeer tegenkomt, wordt het lastig om ze in het juiste window te houden.”

Veel inhaalmogelijkheden

Strategisch gezien lijkt de race relatief overzichtelijk, maar schijn bedriegt. “Miami biedt veel inhaalmogelijkheden, dus de nadruk ligt meer op racesnelheid dan op pure kwalificatie. We verwachten in eerste instantie een éénstopper met medium en hard, maar alle compounds zijn bruikbaar. Een alternatieve strategie met de zachte band is zeker niet uitgesloten.”

Tot slot wijst Williams op de kans op safety cars, vooral de virtuele variant: “Historisch gezien is de kans op een Virtual Safety Car hier vrij groot. Een goed getimede VSC kan een enorm voordeel opleveren voor coureurs die nog moeten stoppen, of juist aanleiding zijn voor een extra pitstop. En als de bandenslijtage iets hoger uitvalt dan verwacht, kan het veld zomaar richting een tweestopper bewegen.”

