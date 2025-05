In juni gaat de langverwachte Formule 1-film F1 eindelijk in première. Het project moet, middels de fictieve APX GP-renstal, een zo accuraat mogelijk beeld schetsen van de sport. De huidige grid werd in aanloop naar de GP van Monaco alvast uitgenodigd voor een exclusieve voorpremière. Regerend wereldkampioen Max Verstappen toonde eerder al zijn desinteresse in een Formule 1-film, en liet ook deze kans aan zich voorbijgaan. ‘Franz Hermann’ koos voor een avondje simracen.

De hele Formule 1-grid kreeg in aanloop naar de GP van Monaco de kans om een voorvertoning van F1 te zien. In het afgelopen seizoen, maar ook in 2023, kregen zij in de paddock en op de baan regelmatig gezelschap van acteurs Brad Pitt en Damson Idris. Om de film zo realistisch mogelijk te maken, filmden beiden scènes tijdens raceweekenden. Woensdag konden de echte coureurs voor het eerst zien wat er van het project geworden is – onder wie Lewis Hamilton, die als uitvoerend producent aan de film meewerkte.

LEES OOK: Zak Brown: Liever titel voor Max Verstappen dan teamorders afkondigen

Max Verstappen en Lance Stroll waren echter opvallende afwezigen. Verstappen, die herhaaldelijk heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een Formule 1-film, sloeg een bioscoopavondje over. In plaats daarvan debuteerde hij een nieuwe gebruikersnaam op streamingsplatform Twitch. Als FranzHermann69 streamde hij een sessie met zijn vrienden van Team Redline. Franz Hermann was de schuilnaam die hij gebruikte tijdens een recente test op de Nürburgring Nordschleife.

Bijna alle coureurs waren aanwezig bij een voorvertoning van de nieuwe Formule 1-film – alleen Max Verstappen en Lance Stroll waren niet van de partij (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.