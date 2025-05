Zak Brown, CEO van McLaren, ziet liever dat Max Verstappen ook dit seizoen er weer met de titel vandoor gaat dan dat hij te vroeg teamorders afkondigt en een keuze moet maken tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Dat heeft de Amerikaan aangegeven naar aanleiding van kritiek op het gebrek aan besluitvaardigheid bij het team uit Woking.

In de eerste zeven races van het seizoen snoepen zijn coureurs vooral veel punten van elkaar af. Afgelopen weekend in Imola won Max Verstappen de Grand Prix van Emilia-Romagna. Lando Norris werd tweede, voor WK-leider Oscar Piastri.

Brown benadrukte daarna dat hij nog geen keuze wil maken en dat hij zich niet druk maakt om de extra risico’s in het rijderskampioenschap die dat volgens criticasters met zich mee zou brengen. “Ik voel me er goed bij, want het andere scenario is: hoe haal je een coureur uit het kampioenschap die meedoet om het kampioenschap? Dat is helemaal niet goed.”

Zak Brown: “Als je een tweede coureur hebt die niet meedoet voor het kampioenschap, dan snap ik het dat je een keuze maakt. De kwalificatie van Yuki Tsunoda opofferen omdat hij Max een sleep geeft of wat dan ook. Dat is een makkelijke beslissing om te nemen. Maar als je twee coureurs hebt die eerste en tweede staan in het kampioenschap en van elkaar worden gescheiden door minder dan één tweede plaats, hoe kun je dan overwegen om één van hen een bijrol te geven? Dat gaan we gewoon niet doen.”

‘Max krijgt 110 procent steun’

“Met betrekking tot het coureurskampioenschap zou je kunnen zeggen dat Max bij Red Bull 110 procent steun heeft”, zo vervolgt Zak Brown. “Dus hij krijgt waarschijnlijk een paar extra punten omdat hij een teamgenoot heeft die hem steunt, terwijl onze jongens elkaar punten afhandig kunnen maken. Dat is exact wat er in 2007 gebeurde toen we het kampioenschap niet wonnen. Hopelijk is onze auto dit jaar zo goed dat ze in de laatste race met elkaar strijden om de titel en dat ze elkaar niet zoveel punten hebben afgesnoept dat Max of iemand anders er met de titel vandoor gaat. Maar als dat zo is, dan heeft degene die het rijderskampioenschap wint het beter gedaan.”

De visie van een gelijke behandeling heeft volgens Brawn de steun van zowel Norris als Piastri. “Onze coureurs vragen niet om vriendjespolitiek, ze vragen om eerlijkheid en dat is wat ze krijgen. Ik denk dat ze zich erg op hun gemak voelen; moge de beste winnen. Onze coureurs hebben allebei gezegd dat ze het kampioenschap willen winnen door iedereen te verslaan, inclusief hun teamgenoot. De beste manier om de coureurs te laten beslissen wie eerste en tweede wordt, is door ze volledig, eerlijk en transparant te behandelen.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.