Fernando Alonso heeft de Britse fans opnieuw in het harnas gejaagd. Na het briljante polerondje van Max Verstappen – die tegen alle verwachtingen in zowel McLaren als Ferrari aftroefde – trok Alonso de vergelijking met Lewis Hamilton. De Britse thuisheld heeft weliswaar negen zeges geboekt op Silverstone, maar volgens de Spanjaard is Verstappen absoluut de betere coureur.

“Verstappen is gewoon de beste”, grijnsde Fernando Alonso tegenover de pers in Engeland. “Als hij een auto heeft die vergelijkbaar is met die van anderen, kun je er zeker van zijn dat hij poleposition verovert.” Alonso kon het vervolgens niet laten om ook Lewis Hamilton in zijn verhaal te betrekken, waarbij hij de zevenvoudig wereldkampioen nog maar eens vergeleek met Verstappen. “Hamilton heeft het vaakst gewonnen op Silverstone, maar ik geloof dat Verstappen de betere coureur is”, besloot Alonso gedurfd.

Lange geschiedenis

Het is weinig verrassend dat Alonso zich op deze manier uitlaat over Hamilton. In 2007 waren ze nog teamgenoten bij McLaren, maar van een goede samenwerking was geen sprake. Het seizoen werd gekenmerkt door onenigheid en een felle rivaliteit. Sindsdien zijn de gemoederen enigszins bedaard, al lijkt Alonso nog steeds wrok te koesteren richting Hamilton. Dat hij dergelijke uitspraken doet tijdens de GP van Groot-Brittannië – waar Lewis Hamilton nog altijd als nationale held wordt onthaald – getuigt in elk geval van lef.

LEES OOK: Verstappen verandert aanpak niet: ‘Ga niet ineens gekke dingen doen’

Met een pragmatische blik nam Alonso ook zijn eigen prestaties onder de loep. De Spanjaard kwalificeerde zich als negende op Silverstone. “Vrijdag hadden we al onze twijfels”, lichtte hij toe. “In de derde vrije training overwogen we zelfs om slechts één auto met het updatepakket te laten rijden. Je hebt sowieso twee à drie races nodig om de effectiviteit van de verbeteringen te begrijpen – om de hoogtes goed af te stellen en de zachtheid van de vering te optimaliseren. Als het nieuwe pakket straks even goed of zelfs beter presteert dan in de vorige race, dan heeft het potentie.” Wat betreft de race op zondag verwacht Alonso opnieuw voor punten te kunnen strijden: “Als het droog blijft, eindigen we waarschijnlijk op de achtste, negende of tiende plaats. Met regen misschien als vijfde, maar het kan ook zomaar vijftiende worden. We hebben in ieder geval niets te verliezen.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.