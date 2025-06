Met de stijgende populariteit van de Formule 1 is de vraag naar een eigen Grand Prix groter dan ooit. In Zuid-Afrika, waar in 1993 voor het laatst werd geracet, is men naar eigen zeggen ‘weer een stap dichter bij’ een race op het historische Kyalami-circuit. Het bestuur klopte eerder aan bij het Britse Apex Circuit Design om de baan te renoveren. De FIA heeft de beoogde plannen voor aanpassingen naar Grade 1-standaarden inmiddels goedgekeurd.

Tijdens een persconferentie in Kyalami presenteerden circuiteigenaar Toby Venter en Clive Bowen, oprichter van Apex Circuit Design, de plannen die al vijf jaar in de maak zijn. Met de goedkeuring van de FIA komt de droom van een Zuid-Afrikaanse Grand Prix weer een stap dichterbij. “Dit is een beslissend moment voor de Zuid-Afrikaanse autosport”, aldus Venter. “Toen we Kyalami in 2014 overnamen, was het ons doel om het circuit te herstellen tot een locatie van wereldklasse. De goedkeuring van ons Grade 1-ontwerp is een grote stap voorwaarts.”

Opmerkelijk is dat de upgrade geen ingrijpende wijziging van de huidige lay-out vereist. De verbeteringen richten zich met name op veiligheidsaspecten zoals uitloopstroken, vangrails, puinhekken, stoepranden en drainage – precies de elementen die nodig zijn om te voldoen aan de moderne Grade 1-standaarden. “Technisch gezien is dit een relatief lichte upgrade”, legde Bowen uit, wiens bureau eerder verantwoordelijk was voor het ontwerp van het stratencircuit in Miami. “Maar het is wél een upgrade die het circuit naar het allerhoogste niveau tilt.”

Concurrentie

Kyalami krijgt nu drie jaar de tijd om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren. De werkzaamheden worden zorgvuldig gepland om bestaande evenementen niet te verstoren. Met deze stap is Kyalami hard op weg om het enige Grade 1-circuit op het Afrikaanse continent te worden. Daarmee moet de baan, strategisch gelegen tussen Johannesburg en Pretoria, opnieuw het autosporthart van Afrika worden.

“Vandaag slaan we een nieuw, gedurfd hoofdstuk open voor Kyalami”, besloot Venter. “We zijn klaar voor de terugkeer van de Formule 1 op Afrikaanse bodem.”

LEES OOK: Thailand zet 1,2 miljard dollar opzij voor Formule 1, GP Bangkok lijkt aanstaande

In het verleden reisde de Formule 1 twintig keer af naar Kyalami. Het circuit nabij Johannesburg was toen steevast het decor van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix. Sinds de laatste editie in 1993 is de koningsklasse niet meer actief geweest op het Afrikaanse continent. Toch heeft de Formule 1 de afgelopen jaren hernieuwde interesse getoond in een terugkeer naar Afrika. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde vorig jaar dat de sport het continent ‘niet langer kan negeren’. Toch is er stevige concurrentie. Talloze landen staan in de rij om een Grand Prix te organiseren – waaronder ook kanshebbers als Thailand en Zuid-Korea.

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.