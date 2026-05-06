Met de stijgende populariteit van de Formule 1 blijft de vraag naar het organiseren van Grands Prix onverminderd groot. In Zuid-Afrika wordt al geruime tijd gelobbyd voor een eigen GP op het historische Kyalami-circuit. Vorig jaar keurde de FIA de benodigde aanpassingen aan de baan al goed. Later dit jaar moet president Cyril Ramaphosa de druk verder opvoeren door persoonlijk een bestaande Grand Prix te bezoeken, zo belooft sportminister Gayton McKenzie.

Volgens McKenzie past het bezoek binnen een bredere campagne om de Formule 1 terug te halen naar Kyalami. Sinds 1993 is de GP van Zuid-Afrika niet meer verreden, maar de interesse in een raceweekend op het Afrikaanse continent groeit de laatste jaren gestaag. “Zijne Excellentie president Cyril Ramaphosa heeft ermee ingestemd om later dit jaar een Formule 1 Grand Prix bij te wonen”, liet McKenzie weten tegenover Africa Business. Zijn ambities zijn duidelijk: “Dit wordt een werkbezoek, geen sociaal bezoek.”

Kyalami

“Het bezoek van de president stelt ons in staat om de situatie ter plaatse te observeren, in gesprek te gaan en ons voorstel te versterken”, lichtte hij toe. “Een hele generatie jonge Afrikaanse autosportliefhebbers heeft nog nooit een Formule 1-race in eigen land gezien – daar willen we verandering in brengen.” Internationaal zijn er echter nog veel meer landen die een plek op de kalender hopen te bemachtigen. Naar verluidt neemt Zuid-Afrika het alleen al binnen het eigen continent op tegen Rwanda en Marokko. Kyalami blijft echter de meest voor de hand liggende keuze, dankzij de rijke historie én het feit dat het circuit goedkeuring heeft gekregen om de benodigde aanpassingen door te voeren voor een F1-licentie.

Het Kyalami-circuit, nabij Johannesburg, was tussen 1967 en 1993 al twintig keer het decor voor de GP van Zuid-Afrika. Tijdens de laatste editie ging Alain Prost er met de overwinning vandoor. Sindsdien heeft de koningsklasse het Afrikaanse continent niet meer aangedaan. Toch leeft bij zowel coureurs als fans de wens om terug te keren. Vooral Lewis Hamilton hoopt ooit nog in Afrika te racen, zo vertelde hij vorig jaar. “De Formule 1 kan Afrika niet langer negeren”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

