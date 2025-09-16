Met de groeiende populariteit van de Formule 1 is de vraag naar een eigen Grand Prix groter dan ooit. Waar de klassieke circuits vaak moeten vechten voor hun plek op de kalender, staan er overal ter wereld nieuwe landen in de rij om de koningsklasse te ontvangen. Aan CEO Stefano Domenicali de taak om zijn aandacht te verdelen over alle gegadigden. Hij voorspelt dat steeds meer races, á la België, genoegen moeten nemen met een roulatiesysteem.

De Formule 1-kalender dijde de afgelopen jaren steeds verder uit, doordat de koningsklasse lucratieve deals sloot met nieuwe gastlanden. Zodoende werd er vorig jaar een recordaantal Grands Prix verreden; maar liefst 24 keer moesten Max Verstappen en consorten aan de bak. Ook in het huidige Formule 1-jaar staan er weer 24 races op de planning, evenals in het aankomende seizoen van 2026. De landen die erin slagen de samenwerking met de Formule 1 te verlengen, kiezen ondertussen voor steeds langere contracten. Zo staat de GP van Miami tot ten minste 2041 op de kalender.

Wereldwijde interesse

“In de toekomst willen we een lange lijst met contracten met langetermijnovereenkomsten”, legde Stefano Domenicali uit tegenover RN365. “We willen de investering van de promotor beschermen, zodat iedereen die een Formule 1-weekend bijwoont een unieke ervaring kan beleven. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan en moet er in de regio wel interesse zijn in de Formule 1.” In januari werd bekend dat de GP van België om die reden een roulatiesysteem gaat volgen. Vanaf 2027 wordt er één keer in de twee jaar op Spa-Francorchamps geracet.

Daardoor komen er in de nabije toekomst weer plekken vrij op de planning. Domenicali bevestigde dat er geen gebrek is aan gegadigden en dat er daardoor meer Grands Prix genoegen moeten nemen met een roulatiesysteem. “In Europa zijn er al een aantal plekken die in aanmerking komen voor een roulatiesysteem”, aldus de Italiaan. “Daarbij zijn er circuits waarvan de contracten vóór 2030 aflopen. Daarmee gaan we in gesprek over de mogelijkheden om de samenwerking voort te zetten.”

De afgelopen maanden kwamen er genoeg geruchten naar buiten over potentiële nieuwe gastlanden voor de Formule 1. Domenicali erkent dat de interesse enorm is. “Het is aan ons om de juiste beslissingen te nemen”, lichtte hij toe. “Barcelona is geïnteresseerd om zijn plek te beschermen na de komst van Madrid. Daarnaast hebben we Turkije, Portugal en nog veel meer landen die echt openstaan voor overleg. Op de lange termijn kijken we bijvoorbeeld ook naar Afrika en Thailand.” In Zuid-Afrika werkt het Kyalami-circuit aan een rentree op de kalender, terwijl men in de Thaise hoofdstad een straatrace wil organiseren. “Dat is allemaal heel goed nieuws”, besloot Domenicali. “Uiteindelijk zijn we blij dat we blijven groeien.”

