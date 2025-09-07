Met 24 Grands Prix is het moderne Formule 1-seizoen drukker dan ooit. In slechts een paar jaar tijd dijde de planning steeds verder uit, totdat alle betrokken partijen oordeelden dat 24 races het maximum was. Door de groeiende populariteit van de sport is het echter nog steeds dringen voor een plekje op de kalender. Sommige landen hebben meerjarige contracten afgesloten, terwijl andere F1-circuits juist dreigen te verdwijnen. Hoog tijd voor een overzicht.

Vorig jaar werkte de Formule 1 voor het eerst 24 Grands Prix af. Een slopend seizoen voor de teams, de coureurs, de media en alle andere organisaties die gemoeid zijn met de koningsklasse. Ondertussen moet CEO Stefano Domenicali zijn aandacht verdelen over alle circuits die nog interesse hebben in een plek op de kalender. Van ‘oude klassiekers’ zoals Duitsland en Zuid-Afrika tot nieuwbouwprojecten in Thailand en de Saoedische woestijn. Het blijft een afweging tussen historische banen en nieuwkomers die bereid zijn de hoofdprijs te betalen.

Tegelijkertijd kiezen de huidige F1-circuits die hun samenwerking weten voort te zetten voor langdurige contracten. Zo zijn klassieke evenementen als de Grands Prix van Monaco, Italië, Groot-Brittannië, Australië en Canada allemaal vastgelegd in langetermijndeals. Nieuwere evenementen stellen eveneens hun toekomst veilig, zoals de races in Abu Dhabi, Qatar en Miami. Ondertussen delft de Dutch GP in Zandvoort het onderspit; door een gebrek aan financiële steun verdwijnt de baan na 2026 van de kalender. Onze zuiderburen hebben iets meer geluk – de Belgische GP wordt vanaf 2028 om het jaar verreden.

Contracten F1-circuits

Circuit Contractduur Verklaring GP Emilia-Romagna Tot en met 2025 In Imola werd dit jaar de (voorlopig) laatste GP van Emilia-Romagna verreden. Door de concurrentie van andere landen een gebrek aan financiën was een tweede race in Italië niet langer houdbaar. GP Spanje Tot en met 2026 Het circuit van Circuit de Barcelona-Catalunya verdwijnt hoogstwaarschijnlijk ook van de kalender, mede dankzij de komst van de GP van Madrid, een straatrace in de Spaanse hoofdstad. GP Nederland Tot en met 2026 In 2026 rijdt Max Verstappen zijn laatste thuisrace in Zandvoort. De organisatie trok zelf de stekker uit het evenement, mede door de hoge kosten. GP Azerbeidzjan Tot en met 2026 Het iconische stratencircuit heeft nog geen nieuw contract verworven, maar is wel razend populair binnen de Formule 1. GP Las Vegas Tot en met 2027 De glamoureuze derde Grands Prix op Amerikaanse bodem wordt gepromoot door FOM en kreeg in juni van dit jaar een verlenging van twee jaar. GP Saoedi-Arabië Tot en met 2027 Hoewel er een toekomst op langere termijn is aangekondigd voor de GP van Saoedi-Arabië, bestaat er alleen een contract om tot 2027 in Jeddah te blijven racen. Er wordt tevens gebouwd aan het hypermoderne Qiddiya-circuit dat in 2027 voltooid moet zijn. GP Mexico-Stad Tot en met 2028 In april werd een nieuwe verlenging van drie jaar aangekondigd, ondanks dat lokale held Sergio Pérez op dat moment geen stoeltje bezette. De organisatoren willen het evenement gebruiken als motor voor economische groei. GP Singapore Tot en met 2028 Marina Bay en de oorspronkelijke nachtrace van de Formule 1 – inmiddels een iconisch evenement. Sinds de race in 2008 op de kalender verscheen, is het uitgegroeid tot een van de belangrijksten op het programma. GP Japan Tot en met 2029 Het circuit van Suzuka wordt door coureurs beschouwd als een van de beste ter wereld. De jaarlijkse Grand Prix wordt bovendien gesteund door een fanatiek publiek dat het evenement als geen ander op de kalender viert. GP São Paulo Tot en met 2030 Interlagos is een ouderwets circuit met spectaculaire ups en downs en steevast overvolle tribunes langs het rechte stuk. Met zijn nauwe banden met de sport vormt Brazilië een belangrijke schakel in de geschiedenis van de Formule 1, met name dankzij de legendarische Ayrton Senna. GP Abu Dhabi Tot en met 2030 Het Yas Marina Circuit, ontworpen door Hermann Tilke, is sinds 2009 de vaste seizoensfinale voor de Formule 1. De organisatoren betalen grof geld voor hun plekje op de kalender. GP China Tot en met 2030 Met de GP van China wil de Formule 1 een van de grootste economieën ter wereld aanboren. Het evenement werd extra populair door het debuut van Zhou Guanyu voor eigen publiek. GP België Tot en met 2031 Spa-Francorchamps is iconisch en het favoriete circuit van Max Verstappen. De lange, uitdagende baan is al jaren vaste prik op de Formule 1-kalender. Toch moest het afgelopen jaar genoegen nemen met een roulatiecontract; Spa zal in 2028 en 2030 niet op de kalender staan. GP Italië Tot en met 2031 De Temple of Speed en tevens de thuisrace voor Ferrari – Monza kan eigenlijk niet ontbreken op de Formule 1-kalender. Sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap heeft de GP van Italië vrijwel altijd op de planning gestaan. GP Hongarije Tot en met 2032 ‘Monaco zonder muren’. De Hungaroring werd voor de editie van 2025 aardig verbouwd, nadat het in 2023 een contract tekende voor nog eens tien jaar. De Grand Prix is een van belangrijkste toeristische trekpleisters van het land, waarvoor de organisatie rijkelijk wil betalen. GP Qatar Tot en met 2032 Een enigszins controversiële gastheer op de Formule 1-kalender, mede door het vermeend schenden van mensenrechten in Qatar. Toch betaald het circuit van Lusail veel geld voor een langdurige samenwerking. GP Groot-Brittannië Tot en met 2034 Silverstone, het decor voor de allereerste Grand Prix en daardoor een iconisch circuit. Groot-Brittannië is nog altijd de bakermat voor de Formule 1 en door het grote aantal Britse coureurs en fans heeft het land eigenlijk een permanent plekje op de kalender. GP Madrid Tot en met 2035 Vanaf 2026 reist de Formule 1 ook naar de Spaanse hoofdstad voor een weekend op de Madring – een gloednieuw stratencircuit. De organisatie bemachtigde een tienjarige samenwerking, al moesten Barcelona en Imola daarvoor wijken. GP Canada Tot en met 2035 Circuit Gilles Villeneuve is inmiddels even iconisch als de coureur naar wie het vernoemd is.

Op een eiland midden in de Saint Lawrence-rivier trotseren coureurs een baan met de kwaliteiten van een stratencircuit. GP Monaco Tot en met 2035 Misschien wel de meest beroemde race op de Formule 1-kalender en ‘het kroonjuweel’ van de sport. Ondanks dat de races de afgelopen jaren weinig verheffend waren door de beperkte inhaalmogelijkheden, mag Monaco eigenlijk niet ontbreken op de planning. Derhalve verlengde het prinsdom de samenwerking met nog eens tien jaar. GP Bahrein Tot en met 2036 Het eerste uitstapje van de Formule 1 naar het Midden-Oosten. Wederom een baan ontworpen door de beroemde Hermann Tilke en bovendien een populaire locatie voor de wintertests door de stabiele weersomstandigheden. Uiteraard blijft ook de organisatie in Sakhir grof geld betalen voor Formule 1 in eigen land. GP Australië Tot en met 2037 Albert Park mag sinds kort weer de openingsrace van het seizoen hosten. Het circuit is geliefd bij zowel fans als coureurs en met Oscar Piastri hebben de Australiërs bovendien een geduchte coureur om voor te juichen. GP Miami Tot en met 2041 De GP van Miami is sinds het debuut in 2022 een populaire attractie voor de Amerikaanse jetset. Het evenement wordt gepromoot door NFL-ondernemer Stephen Ross, die diep in de buidel tast voor een vast plaatsje op de kalender. Eerder dit jaar werd er dan ook een monstercontract getekend; de GP van Miami blijft – tot grote spijt van sommige Formule 1-liefhebbers – tot en met 2041 bestaan. GP Oostenrijk Tot en met 2041 Ooit begonnen als de Österreichring, maar inmiddels wereldberoemd als de Red Bull Ring en de thuisbasis van de gelijknamige fabrikant van energieblikjes. In juni tekende het een nieuwe, langdurige overeenkomst, waardoor de Formule 1 nog zeker vijftien jaar naar Spielberg komt.

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.