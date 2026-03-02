De GP van Australië staat voor de deur! De openingsrace van het seizoen 2026 wordt traditiegetrouw verreden op het Albert Park Circuit in Melbourne. Het is de eerste keer dat de nieuwe auto’s én de nieuwe technische reglementen in een competitieve setting worden toegepast. In Australië ontdekken we pas echt welke teams het meeste rendement uit de wintertests hebben gehaald. Kijken dus! Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend.

Op het semistratencircuit van Albert Park gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieel van start met de Grand Prix van Australië. Gezien de ingrijpende reglementswijzigingen is deze eerste krachtmeting spannender dan ooit. Hoe liggen de machtsverhoudingen er werkelijk bij? Wie heeft de nieuwe regels volledig naar zijn hand gezet en wie slaat de plank mis? Het raceweekend in Melbourne moet antwoorden geven.

Door het tijdsverschil met Australië worden de sessies in Nederland vroeg in de ochtend verreden. Vergeet dus niet je wekker te zetten!

Tijdschema GP Australië 2026

Vrijdag 6 maart

Eerste vrije training: 02.30 – 03.30 uur

Tweede vrije training: 06.00 – 07.00 uur

Zaterdag 7 maart

Derde vrije training: 02.30 – 03.30 uur

Kwalificatie: 06.00 – 07.00 uur

Zondag 8 maart

Race: 05.00 uur

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.

We