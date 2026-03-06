Oscar Piastri pakt op eigen bodem de snelste tijd in de tweede vrije training, gevolgd door Antonelli en Russell. Verstappen moet genoegen nemen met P6, maar de Nederlander heeft weinig om over te klagen in een sessie die behoorlijk in het teken stond van chaos.

George Russell krijgt een nieuwe voorvleugel omdat hij tijdens het invoegen in de pitstraat de auto van Arvid Lindblad raakt. Lewis Hamilton klapt in volle vaart bijna op Franco Colapinto die vanwege een probleem heel langzaam over het rechte stuk rijdt en Max Verstappen valt stil bij het uitrijden van de pitstraat. Zo, de eerste vijf minuten van de tweede vrije training zitten erop!

De teams en coureurs zijn duidelijk nog niet allemaal gereed voor het nieuwe F1-seizoen. Dat bleek ook al tijdens de openingssessie van het jaar, hier in Melbourne. Wereldkampioen Lando Norris kwam niet verder dan P19 op vier seconden achterstand, Lance Stroll kwam dertig (!) seconden te kort en Fernando Alonso kwam zelfs helemaal niet in actie.

De Spanjaard kruipt nu wel achter het stuur van de geplaagde AMR26. Na desastreus verlopen testweken, is elke meter die ze bij het team kunnen rijden vitaal voor het vergaren van extra data. Ook bij nieuwkomer Cadillac loopt het niet voorspoedig. Sergio Pérez staat bijna de hele sessie in de pitbox toe te kijken hoe zijn monteurs druk sleutelen aan zijn bolide om een sensorprobleem op te lossen.

Verstappen van de baan

Aan de andere kant van het spectrum zit Mercedes. Na twintig minuten prijkt het team, als enige op de zachte band, bovenaan de tijdenlijst. Russell schiet nog even door het grind in zijn jacht op de snelste tijd van zijn teamgenoot.

Ook de concurrentie laat met nog een klein half uur te gaan de rode band eronder schroeven. In deze kwalificatiesimulatie lijken, zoals velen al hadden voorspeld, Mercedes en Ferrari de lakens uit te delen. Maar het publiek krijgt een opleving wanneer lokale held Oscar Piastri naar de kop snelt.

Max Verstappen is in zijn Red Bull best of the rest en staat op P6. Wel schiet hij nog even van de baan. Er vliegen wat onderdelen van de wagen, maar hij kan zijn weg vervolgen. Dat geldt niet voor Pérez. Nadat hij net eindelijk de baan op mag, krijgt hij van zijn team te horen dat hij zijn wagen langs de kant moet parkeren. En zo is de Mexicaan de enige coureur die in deze sessie geen tijd noteert. Piastri sluit de tweede vrije training uiteindelijk als snelste af, gevolgd door Antonelli en Russell.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.