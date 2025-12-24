Lewis Hamilton is naar verluidt nog tot en met het einde van 2028 in dienst van Ferrari, tenminste als de Brit dat zelf wil. Eerder was alleen bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen een meerjarig contract tot en met het einde van 2027 bij de Italiaanse renstal heeft. Volgens het Duitse BILD bevat het contract van Hamilton ook een eenzijdige optie om in 2028 bij de Italianen te blijven.

Lewis Hamilton begon in januari 2025 aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. De verwachtingen waren bij met name de tifosi hooggespannen, maar de Britse coureur kon deze tot nu toe niet waarmaken. Geen enkele keer kwam Hamilton tijdens een hoofdrace op het podium terecht in zijn debuutseizoen voor de Scuderia, waarmee hij een ongewild record op zijn naam schreef. De Brit ging aan oud-Ferrari-coureur Didier Pironi voorbij. Pironi belandde in 1981 en 1982 achttien achter elkaar niet op het podium, voordat hij de GP San Marino won. De teller staat bij Hamilton na 2025 op 24 Grands Prix zonder podiumplaats.

Eenzijdige optie voor 2028

Hamilton zat afgelopen november zelfs zo in zak en as, dat hij al verklaarde geen zin te hebben in 2026. De Brit heeft echter nog wel voorlopig een contract bij de Scuderia, en zelfs voor nog langer dan initieel gedacht. Volgens het Duitse BILD is Hamilton namelijk nog tot zeker 2027 in dienst bij Ferrari. Dat bevestigde teambaas Frédéric Vasseur eerder zelf ook al. Daarnaast heeft de zevenvoudig wereldkampioen een eenzijdige optie om zijn contract ook tot en met 2028 te verlengen. Mocht Hamilton dat inderdaad doen, dan is hij aan het begin van zijn laatste seizoen 43 jaar oud.

Volgens het Duitse medium legt het contract de Ferrari-coureur bovendien geen windeieren. Hamilton zou ongeveer 55 miljoen euro per seizoen verdienen, en is daarmee na Max Verstappen de bestbetaalde coureur van de grid. De Nederlander zou naar verluidt 65 miljoen euro per jaar krijgen bij Red Bull. Bij Hamilton komen daar nog inkomsten uit reclame- en beeldrechten bij, waardoor het totale salaris van de Brit op meer dan 100 miljoen euro zou uitkomen.

