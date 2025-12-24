Een volgend hoofdstuk breekt aan rondom de vermeende ‘truc’ van Mercedes en Red Bull Powertrains voor hun motoren. Eerder meldden verschillende media al dat de twee motorfabrikanten een manier hebben gevonden om de compressieverhouding van hun krachtbronnen aan te passen, zonder daarbij de technische regels te overtreden. Nu komt naar buiten dat Red Bull Powertrains deze ‘truc’ naar verluidt heeft geleerd via een oud-medewerker van Mercedes.

Afgelopen vrijdag meldden verschillende bronnen al dat Mercedes en Red Bull Powertrains de twee motorfabrikanten zijn die een ‘truc’ hebben toegepast op hun 2026-motoren. Het zou daarbij gaan om de compressieverhouding van de krachtbron. In 2026 mag deze 16:1 bedragen, in tegenstelling tot 18:1 die in 2025 nog was toegestaan.

Mercedes zou een manier hebben gevonden om de compressieverhouding toch naar 18:1 te krijgen. De renstal maakt hierbij gebruik van het feit dat deze verhouding alleen wordt gemeten wanneer de motor niet op volle temperatuur is. Complexe onderdelen worden gebruikt die opzettelijk uitzetten wanneer de motor op het circuit warmloopt. Hierdoor wordt de zuiger tijdens zijn cyclus dichter naar de bovenkant van de cilinder geduwd dan wanneer deze koud is. Dit helpt om de compressieverhouding te verhogen. Het zou de Zilverpijlen naar verluidt drie tienden tijdwinst opleveren.

Voormalig Mercedes-medewerker

Het was echter opvallend dat Red Bull Powertrains – de motordivisie van rivaliserend team Red Bull – ook dezelfde ‘truc’ als Mercedes zou hebben toegepast. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com kwam dat door een oud-medewerker van Mercedes. De voormalig medewerker zou van team zijn veranderd, waardoor de informatie ook bij andere renstallen, waaronder Red Bull, terecht is gekomen.

