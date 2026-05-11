De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft het evenement een belangrijke impuls gegeven. De endurance-klassieker was al populair bij autosportfans, maar de betrokkenheid van de viervoudig F1-kampioen zet de race wereldwijd in de schijnwerpers. De organisatie rekent erop dat alle beschikbare tickets worden uitverkocht; de stormloop op toegangskaarten betekent bovendien ‘een win-winsituatie’ voor alle betrokkenen.

Komend weekend verschijnt Max Verstappen, samen met teamgenoten Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer, aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Na meerdere testsessies en voorbereidende races in zijn Mercedes-AMG GT3 maakt de Nederlander eindelijk zijn langverwachte 24-uursdebuut. Tijdens de NLS was er al sprake van ‘Max Mania’ op en rond het circuit, waarbij de organisatoren waarschuwden voor extra drukte en er extra tribunes werden geopend.

Ook tijdens de 24-uursrace gaat men uit van een recordaantal bezoekers. Tijdens de editie van 2025 stonden er ongeveer 280.000 racefans langs de baan, maar dit jaar wordt rekening gehouden met 350.000 toeschouwers. De organisatie maakte donderdag bekend dat diverse kaartsoorten al volledig zijn uitverkocht en dat de resterende tickets als warme broodjes over de toonbank gaan. Het betreft vierdaagse kaarten en dagtickets voor donderdag, vrijdag en zondag.

‘Max doorbreekt F1-bubbel’

“Door Max Verstappen komen er nóg meer mensen op af”, vertelt circuitwoordvoerder Alexander Gerhard tegenover GPblog. “Of dat nu zo’n enorm economisch effect heeft op de regio, kun je niet met zekerheid zeggen, maar het feit dat hij als F1-coureur meedoet, is denk ik een enorme win-winsituatie voor alle betrokkenen.” Volgens Gerhard versterkt de deelname van Verstappen zijn geloofwaardigheid als coureur. “Hij is nog een echte racer. F1-coureurs wordt nogal eens verweten dat ze in hun eigen bubbel blijven; Max doorbreekt dat volledig.”

LEES OOK: Eerste etmaalrace voor Verstappen! Lees hier alles over de 24 uur van de Nürburgring

“Tegelijkertijd onderwerpt hij zich een beetje aan de Nordschleife”, lichtte de Duitser toe. “Hij zegt: ‘Hé, ook ik moet hier mijn mannetje staan’. Vorig jaar heeft hij dat hele proces doorlopen om zijn licentie te behalen. Hij is nooit bang geweest, maar zei altijd: ‘Ik doe dit omdat ik er zin in heb’. En dat is gewoon geweldige promotie voor de autosportgemeenschap. Daarbij is het goed voor de Formule 1, omdat je ziet dat een F1-coureur over het uitzonderlijke talent beschikt om ook in een GT3-auto op de Nordschleife te kunnen presteren.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.