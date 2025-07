FIA-voorzitter Ben Mohammed Ben Sulayem maakte zich eerder openlijk hard voor een F1-race in Rwanda, maar is inmiddels toch iets minder uitgesproken. Wel hoopt hij nog altijd op een terugkeer van de Formule 1 naar het Afrikaanse continent, zo zegt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine. “We zullen goed kijken naar de stabiliteit in het land.”, benadrukt hij.

Het is de gedeelde ambitie van de FIA en Formula One Management in de toekomst een F1-race op het Afrikaanse continent te organiseren. U sprak eerder uw voorkeur uit voor Rwanda…

“Nee! Niet vóór Rwanda, maar vóór Afrika. Weet je, ik geloof nog steeds dat we meer teams en meer races nodig hebben. Het is alleen dat de coureurs eerder naar me toe zijn gekomen en zeiden: ‘Alstublieft, niet nog meer races’. Voor hen zijn 24 races te belastend. Maar Afrika als continent was altijd een beetje vergeten. Ik ben trots dat we vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van de FIA de Algemene Vergadering in Rwanda hebben georganiseerd.”

Maar Rwanda is een land met mensenrechtenschendingen en andere problemen…

“Ja, je kan die richting opgaan. En als je het over het Midden-Oosten hebt waar we vier F1-races hebben, gaat het ook vaak over mensenrechten en sports washing. Prima, maar we zaten eerder deze maand wel bij de Qatar Airways Grand Prix van Groot-Brittannië. Het slaat dus gewoon nergens op. Ik ben een voorstander van Afrika. Als we kijken naar een locatie in Afrika bewandelen we onze normale procedure en zullen we goed kijken naar de financiële kant van het verhaal en naar de financiële stabiliteit. Daarnaast zullen ze zeker ook goed kijken dat er stabiliteit op andere terreinen is in het betreffende land.”

