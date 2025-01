De roodgekleurde straten van Maranello zijn overspoeld met fans. Tifosi uit alle hoeken van Italië – en ver daarbuiten – verzamelen zich voor een glimp van Lewis Hamilton. Voor de zevenvoudig wereldkampioen markeert dit een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, voor Ferrari is het een kans om de ultieme comeback te maken. Maar de toestroom van fans zorgt voor zoveel drukte dat er zelfs sprake is van een ‘noodtoestand’.

De komst van Hamilton

Maandag was de grote dag: Hamilton betrad officieel Ferrari-terrein als nieuwe coureur van het team. Bij Enzo Ferrari’s iconische huis poseerde hij voor foto’s, gaf hij handtekeningen aan de trouwe tifosi en maakte hij kennis met teamchef Frédéric Vasseur en race-engineer Riccardo Adami.

Het enthousiasme rondom de overstap van Hamilton naar Ferrari doet denken aan de hysterie die in 1995 losbarstte, toen Michael Schumacher zich bij het Italiaanse team voegde. Voor velen is Hamilton dé man die het legendarische Ferrari weer naar de top kan brengen.

Maranello tot stilstand gebracht

De burgemeester van Maranello, Luigi Zironi, heeft echter alarm geslagen: ‘Een noodtoestand in Ferrari-land.’ Hij vroeg naburige steden om hulp om de immense toestroom van fans in goede banen te leiden. Volgens berichten uit Italië zijn alle hotels in de omgeving volledig volgeboekt, terwijl extra politie ingezet is rond de fabriek en het testcircuit Fiorano.

De Ferrari-fans willen natuurlijk niets missen. Fans hopen een glimp op te vangen van zijn eerste kilometers in een rode bolide. Naar verluidt komt de Brit vandaag voor het eerst in actie met de F1-75 uit 2022. Voor de gelukkigen in de buurt van Fiorano zijn er twee bekende uitkijkpunten om de eerste rondjes van Hamilton in een Ferrari mee te maken. Vanaf de “Brug der Zuchten” en Via Marsala is het circuit deels zichtbaar.

