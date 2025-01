Lewis Hamilton staat naar verluidt een hereniging met voormalig fysiotherapeute, assistent en trainer Angela Cullen te wachten. De twee werkten tijdens Hamiltons Mercedes-tijd jarenlang samen, totdat Cullen in 2023 de Formule 1 verliet. De Nieuw-Zeelandse zou nu bij Hamiltons Project 44-bedrijf aan de slag zijn gegaan.

Lewis Hamilton staat met zijn officiële start als Ferrari-coureur samenwerkingen met veel nieuwe gezichten te wachten, maar naar verluidt wordt de Brit ook herenigd met een oude bekende. Angela Cullen, die tijdens zes van Hamiltons zeven wereldtitels voor de Brit werkte als fysiotherapeute en trainer, is volgens Motorsport.com weer aan de slag voor de coureur. De fysiotherapeute heeft zich aangesloten bij Hamiltons Project 44-bedrijf.

Terugkeer

Cullen besloot in 2023 de Formule 1 nog in te ruilen voor de IndyCar. Daar ging de Nieuw-Zeelandse aan de slag voor coureur Marcus Armstrong. Eerder deze maand doken echter geruchten op dat Cullen weer ging samenwerken met Hamilton. De fysiotherapeute postte namelijk foto’s op Instagram waarin ze in het rood gekleed ging en waarbij nummer 44, Hamiltons racenummer, op de achtergrond te zien was.

“Angela leeft haar leven nu”, zei Hamilton twee jaar geleden nog over Cullens vertrek. De Brit onthulde meteen dat het contact met Cullen altijd goed is gebleven. “Ze heeft zoveel ideeën over dingen die ze wil doen. We versturen bijna elke dag berichten, en gaan nog steeds samen skydiven. We zullen altijd in elkaars leven zijn.”

