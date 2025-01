Lewis Hamilton is op maandag officieel begonnen als coureur voor Ferrari. De Brit kreeg op zijn eerste dag een rondleiding op het hoofdkwartier in Maranello, en ontmoette gaandeweg het hele team. “Ik ben een beetje zenuwachtig om iedereen vandaag te ontmoeten”, zei de Brit eerlijk.

Hamiltons eerste dag bij Ferrari begon met een bezoek aan het Fiorano-circuit, en een fotosessie met teambaas Frédéric Vasseur, Ferrari-CEO Benedetto Vigna en een Ferrari F40, de favoriete ‘supercar’ van de Brit. Na de foto’s was er nog even tijd voor een bezoek aan het kantoor vanaf waar oprichter Enzo Ferrari zijn team in de gaten hield. De dag werd afgesloten met een rondleiding en kennismaking met alle afdelingen. Ook was er nog even tijd voor een ontmoeting met een aantal van de tifosi.

“Ik ben John Elkann (voorzitter, red.), Benedetto Vigna, Fred Vasseur en iedereen bij Ferrari ongelooflijk dankbaar voor hun vertrouwen in mij en om mij deel te laten uitmaken van deze familie”, vertelt Hamilton in een officieel persbericht.

Toewijding

Hamilton, die ook al een paar woorden Italiaans sprak, kan niet wachten om echt aan de slag te gaan. “Ik heb er zoveel zin in om aan dit nieuwe tijdperk te beginnen en om een enorm getalenteerde en inspirerende groep mensen te ontmoeten en met hen samen te werken. Ik ben toegewijd om alles wat ik heb in te zetten voor het team, de organisatie en de fans.”

Bekijk de beelden van Hamiltons eerste dag hier:

