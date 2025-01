Lewis Hamilton is begonnen aan zijn eerste werkdag als Ferrari-coureur. De zevenvoudig wereldkampioen verscheen in pak op het hoofdkwartier van het Italiaanse team in Maranello. Hamilton ziet met het officiële startschot van zijn Ferrari-avontuur een langgekoesterde droom in vervulling gaan.

Lewis Hamilton schokte de Formule 1-wereld begin 2024 met het nieuws dat hij Mercedes na meer dan tien jaar inruilt voor Ferrari. Nog geen jaar later is het dan eindelijk zover: Hamiltons eerste werkdag bij de Scuderia. “Er zijn van die dagen waarvan je weet dat je ze je altijd zult herinneren en vandaag, mijn eerste als Ferrari-coureur, is zo’n dag”, schrijft de Brit zelf erover op zijn Instagram-kanaal.

Langgekoesterde droom

De zevenvoudig wereldkampioen ziet met het officiële startschot van zijn avontuur bij Ferrari een langgekoesterde droom in vervulling gaan. “Ik heb het geluk gehad om dingen te bereiken in mijn carrière die ik nooit voor mogelijk had gehouden, maar een deel van mij heeft altijd vastgehouden aan die droom om in het rood te racen. Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn om die droom vandaag te verwezenlijken.”

“Vandaag beginnen we aan een nieuw tijdperk in de geschiedenis van dit iconische team en ik kan niet wachten om te zien welk verhaal we samen zullen schrijven.” Hamilton mag meteen aan de bak bij de Scuderia, want Ferrari heeft een uitgebreid testrooster voor de Brit in elkaar gezet. Zo mag hij naar verluidt meerdere keren in de simulator kruipen, en gebruikt Ferrari de Testing of Previous Cars (TPC)-regels om Hamilton in een oudere Ferrari-bolide te laten rijden later deze week.

