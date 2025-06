Lewis Hamilton is uiterst tevreden met het verloop van zijn kwalificatiesessie in Oostenrijk. De Brit eindigde als vierde, en was nog geen tiende langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask mag de GP Oostenrijk dan wel van de eerste startrij aanvangen, Hamilton weet zeker dat hij inmiddels net zo snel is als zijn teamgenoot. Als de Brit vervolgens gevraagd wordt naar zijn kansen op een podiumplek tijdens de race, kan Hamilton het niet laten om nog een grapje over Max Verstappen te maken.

Ferrari zit in Oostenrijk in de lift. De Scuderia heeft een aantal upgrades voor de SF-25 meegenomen naar de Red Bull Ring, en dat betaalde zich op de zaterdag uit in respectievelijk een tweede en vierde startplaats voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde bestempelde de kwalificatie in Spielberg zelfs zijn ‘beste kwalificatiesessie van het seizoen’.

“Wat de afstellingen betreft, kom ik eindelijk veel dichter in de buurt van Charles. Dat is me het hele jaar nog niet gelukt”, vertelt een opgeluchte Hamilton aan de aanwezige media in Oostenrijk. “Uiteindelijk was ik net zo snel als hij. Dichterbij dan dit ben ik nog niet geweest, want hij is erg snel in de kwalificatie en hij is gewoon zo gewend aan deze auto.”

‘Max is er niet’

Hamilton kwalificeerde op de Red Bull Ring binnen een tiende van zijn teamgenoot. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen kwam dat door een klein moment halverwege zijn snelle ronde. Anders had hij Leclerc wel kunnen uitdagen voor de tweede startplek. “Ik had nog sneller kunnen gaan in die ronde”, vervolgt Hamilton. “Ik lag bijna drie tienden voor bij het ingaan van bocht 6, maar toen had ik even een enorm moment. Vervolgens kwam ik over de streep, zes tienden achter de polesitter, dus zonder dat moment zou ik tweede zijn geworden. Er zitten dus zeker positieve punten in.”

De zevenvoudig wereldkampioen werd ook nog even gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race, en of hij naar een podiumplek zou kunnen rijden. De GP Oostenrijk staat inmiddels bekend als een race waarin coureurs vaak tegen elkaar aanrijden in de strijd om de raceleiding. Hamilton kan het op dat moment niet laten om even een grapje over Max Verstappen te maken. “Max is er niet, dus…”, zegt de coureur met een knipoog. “Ik zal tegen niemand aanrijden, dat is zeker.” Verstappen begint de race in Oostenrijk vanaf plaats zeven, achter Hamilton.

