Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur klinkt nog altijd strijdvaardig voorafgaand aan de GP Oostenrijk. De Fransman staat steeds meer onder druk bij de Italiaanse renstal, omdat het team nog niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. Vasseur waarschuwt aan de vooravond van het weekend op de Red Bull Ring wel dat het veld ook in Spielberg dicht op elkaar zal zitten, maar dat Ferrari vastbesloten is om de ‘grote uitdaging’ aan te gaan en ‘de best mogelijke prestaties’ te leveren.

De druk op teambaas Frédéric Vasseur neemt met het uitblijven van de gewenste resultaten bij Ferrari alleen maar toe. De Fransman zou volgens verschillende Italiaanse media nog tot en met de GP Groot-Brittannië hebben om het tij te keren. Ferrari is het enige topteam dat nog altijd wacht op een eerste zege dit seizoen, maar in de voorbeschouwing op de GP Oostenrijk spreekt Vasseur alleen over de ‘best mogelijke prestaties leveren’ op de Red Bull Ring.

LEES OOK: Sainz neemt het op voor Vasseur: ‘Het is altijd hetzelfde verhaal’

“Een Formule 1-auto heeft maar iets meer dan een minuut nodig om een ronde op het circuit van Spielberg te rijden, wat betekent dat het veld dicht op elkaar zit qua rondetijd”, blikt Vasseur alvast vooruit. “Een duizendste van seconden kan een groot verschil maken. Het zal cruciaal zijn om alles bij elkaar te krijgen. Het feit dat zeven van de tien bochten rechtse bochten zijn in combinatie met grote hoogteverschillen maakt de uitdaging alleen maar groter.”

‘Best mogelijke prestaties’

Toch is de teambaas strijdvaardig. “We hebben hard gewerkt in Maranello om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke elementen op zo’n manier samenkomen dat we de best mogelijke prestaties kunnen leveren”, onthult Vasseur. “Charles, Lewis en het hele team zijn vastbesloten om hun best te doen op een circuit dat vaak één van de spectaculairste races van het seizoen oplevert.” In 2024 behaalde Ferrari, met Carlos Sainz achter het stuur, nog een podiumplaats in Spielberg, al kwam dat mede door de aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de race.

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.