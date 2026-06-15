Na iedere Formule 1-race deelt Jeroen Bleekemolen in zijn column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De GP van Catalonië in Barcelona, waar Lewis Hamilton zich met de eerste Ferrari-zege liet zien en de vraag rijst of hij serieus om de titel kan gaan strijden?

Lewis Hamilton heeft het weer geflikt. Eerlijk is eerlijk, hij heeft het écht heel goed gedaan. Dit hele seizoen al, de afgelopen wedstrijden ook en dit is een hele mooie bekroning op de prima vorm waarin hij steekt. Want waar velen geen fan zijn, ook ik niet altijd, en we aan het begin van het seizoen nog dachten dat zijn overstap naar Ferrari geen succes was, lijkt het tegenovergestelde steeds meer waar.

Hij is natuurlijk ook niet zomaar iemand, een zevenvoudig wereldkampioen en misschien wel de beste coureur aller tijden. Hij boekte zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari en deed dat in Barcelona op een voor mij echt overtuigende wijze. Natuurlijk vielen de puzzelstukjes dit weekend gunstig op hun plek met de strategie, de pitstops enzovoort. Maar daarmee doen we toch ook Hamilton tekort. Hij was het hele weekend snel, zoals hij dat een week eerder in Monaco ook al was.

Zou het door zijn nieuwe vriendin komen? Grapje natuurlijk, maar hij zit hoe dan ook lekker in zijn vel. Misschien nog wel belangrijker: de Brit oogt weer als een coureur die vertrouwen heeft. Dat zie je aan zijn lichaamstaal, aan zijn interviews en aan de manier waarop hij het maximale uit de auto haalt. Juist dat maakt deze wederopstanding zo indrukwekkend. Hamilton verslaat ook niet zomaar iemand, maar een goede teamgenoot als Charles Leclerc. En laat zien waarom hij statistisch gezien nog altijd de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden is.

De logische vervolgvraag is dan misschien wel of Hamilton zich nog in de titelstrijd kan mengen. Ferrari zet stappen en de auto wordt steeds beter, maar een serieuze aanval op Kimi Antonelli zie ik toch niet helemaal gebeuren. Hamilton staat weliswaar tweede in de tussenstand en is daarmee de belangrijkste uitdager, maar de achterstand is aanzienlijk. Bovendien maakt Antonelli nauwelijks fouten. Ook dit weekend liet de jonge Italiaan weer zien hoe sterk hij is, ondanks zijn uitvalbeurt.

Binnen de paddock is het respect voor Hamilton overigens nog altijd enorm. Na afloop zochten zowel Antonelli als Max Verstappen hem op om hem te feliciteren. Dat zegt veel over de status van de Brit.

Verstappen

Voor Max Verstappen was het ondertussen opnieuw een weekend waarin hij het maximale uit zijn materiaal haalde. In de kwalificatie bleef achterstand op de pole position beperkt, maar in de race werd opnieuw duidelijk hoe groot de verschillen momenteel zijn. Een vierde plaats is onder de huidige omstandigheden een degelijk resultaat, maar voor een coureur van Verstappens kaliber voelt dat nauwelijks als een reden tot tevredenheid.

Tegelijkertijd biedt het voorbeeld van Ferrari misschien wel iets van hoop. Hamilton laat zien dat een team met de juiste ontwikkeling en updates in relatief korte tijd grote stappen kan zetten. Verstappen zal daarom blijven geloven in een eerste overwinning later dit seizoen en ik zie hem ook heus nog wel een wedstrijd winnen. Maar om structureel mee te doen om de prijzen moet Red Bull eerst een aanzienlijk deel van de achterstand zien weg te werken. En dan is dit nu even het maximale.

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