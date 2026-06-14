Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan zijn geluk niet op na de allereerste zege in het Scuderia-rood voor Lewis Hamilton. De overwinning van de Brit komt na een lastig debuutjaar bij Ferrari, en de Franse teambaas ziet het dan ook als een nieuwe start voor zijn coureur: ‘Dit is zeker een grote push voor ons vertrouwen, ook voor Lewis’. Toch tempert Vasseur ook meteen de euforie: ‘We zijn niet ineens wereldkampioen’.

Anderhalf jaar na zijn debuut bij Ferrari is het Lewis Hamilton gelukt: in Barcelona pakte de Brit voor het eerst een zege voor de Scuderia. Het succes van de zevenvoudig wereldkampioen volgt op een jaar lang zonder podiumplaats, en de vele kritiek die zowel Hamilton als Ferrari over zich heen kreeg na de veelbesproken overstap.

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Volgens teambaas Frédéric Vasseur smaakt de overwinning van Hamilton na de lastige periode daarom nog zoeter. “De zege zorgt echt voor een goed en sterk gevoel bij ons. Voor het team, maar met name ook voor Lewis”, vertelt de Fransman aan de aanwezige media. “Het tempo was vanaf het begin van het weekend al goed en hij kon zelfs meestrijden om de pole position. In de race had hij goed de controle over de situatie, hij had een heel goed tempo. Toen we hem vroegen om te pushen, was hij echt buitengewoon.”

‘Zijn niet ineens wereldkampioen’

Toch wil de Franse teambaas niet te hard van stapel lopen. “Ik probeer de negatieve reacties, en de paar enthousiaste reacties, een beetje te bagatelliseren”, vervolgt hij. “Het is niet zo dat we een week geleden nergens waren, en ook niet zo dat we nu ineens wereldkampioen zijn. Lewis is wel heel emotioneel, net als het hele team. Dan is het aan mij om iedereen te kalmeren, in beide situaties. Maar dit is zeker een grote push voor ons vertrouwen, ook voor Lewis. Het is een nieuwe start.”

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