Lang, heel lang heeft Lewis Hamilton erop moeten wachten, maar na anderhalf jaar heeft de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk zijn eerste overwinning voor de Scuderia binnen. De 41-jarige Brit bewijst daarmee een serieuze gegadigde voor de wereldtitel te zijn en verkeert vanzelfsprekend in extase.

Lewis Hamilton hanteerde een afwijkende strategie ten opzichte van beide Mercedes-coureurs. Die pakte perfect uit toen hij tijdens de virtual safety car-fase een relatief goedkope pitstop kon maken, waardoor hij niet achter George Russell terechtkwam. Door de uitvalbeurt van Kimi Antonelli slaat de Brit bovendien een enorme slag in het rijderskampioenschap.

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Na afloop verkeerde Hamilton in extase en sprak hij allereerst zijn dank uit aan het team. “Ik wil eerst iedereen bedanken: mijn team hier, Ferrari, iedereen in de fabriek en Fred, die in mij geloofde en me naar het team heeft gehaald.”

De overwinning onder verzengende omstandigheden tijdens de Grand Prix van Catalonië brengt zijn totaal op 106. Gevraagd waar deze overwinning in zijn indrukwekkende palmares thuishoort, werd Hamilton zichtbaar emotioneel. “Ze zijn allemaal bijzonder, maar deze is van een andere orde. Als kind keek ik Ferrari op televisie en vroeg ik me altijd af hoe het zou zijn om in die auto te rijden. Ik ben iedereen eeuwig dankbaar. De pitstops waren geweldig, de strategie was perfect en de auto voelde fantastisch aan. Forza Ferrari!”

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