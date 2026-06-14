Het venijn zat hem in de staart met de uitvalbeurt van WK-leider Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Zowel Lewis Hamilton als George Russell doen daardoor uitstekende zaken en verkleinen het gat op de piepjonge leider in de titelstrijd.
|Positie
|Coureur
|WK-punten
|1
|Kimi Antonelli
|156
|2
|Lewis Hamilton
|115
|3
|George Russell
|106
|4
|Charles Leclerc
|75
|5
|Lando Norris
|73
|6
|Oscar Piastri
|68
|7
|Max Verstappen
|55
|8
|Pierre Gasly
|41
|9
|Isack Hadjar
|34
|10
|Liam Lawson
|26
|11
|Franco Colapinto
|19
|12
|Oliver Bearman
|18
|13
|Arvid Lindblad
|12
|14
|Carlos Sainz
|6
|15
|Alexander Albon
|5
|16
|Esteban Ocon
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|2
|18
|Fernando Alonso
|1
|19
|Nico Hülkenberg
|0
|20
|Valtteri Bottas
|0
|21
|Sergio Peréz
|0
|22
|Lance Stroll
|0