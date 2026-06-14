Het venijn zat hem in de staart met de uitvalbeurt van WK-leider Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Zowel Lewis Hamilton als George Russell doen daardoor uitstekende zaken en verkleinen het gat op de piepjonge leider in de titelstrijd.

Positie Coureur WK-punten 1 Kimi Antonelli 156 2 Lewis Hamilton 115 3 George Russell 106 4 Charles Leclerc 75 5 Lando Norris 73 6 Oscar Piastri 68 7 Max Verstappen 55 8 Pierre Gasly 41 9 Isack Hadjar 34 10 Liam Lawson 26 11 Franco Colapinto 19 12 Oliver Bearman 18 13 Arvid Lindblad 12 14 Carlos Sainz 6 15 Alexander Albon 5 16 Esteban Ocon 3 17 Gabriel Bortoleto 2 18 Fernando Alonso 1 19 Nico Hülkenberg 0 20 Valtteri Bottas 0 21 Sergio Peréz 0 22 Lance Stroll 0