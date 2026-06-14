Het venijn zat hem in de staart met de uitvalbeurt van WK-leider Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Zowel Lewis Hamilton als George Russell doen daardoor uitstekende zaken en verkleinen het gat op de piepjonge leider in de titelstrijd.

PositieCoureurWK-punten
1Kimi Antonelli156
2Lewis Hamilton115
3George Russell106
4Charles Leclerc75
5Lando Norris73
6Oscar Piastri68
7Max Verstappen55
8Pierre Gasly41
9Isack Hadjar34
10Liam Lawson26
11Franco Colapinto19
12Oliver Bearman18
13Arvid Lindblad12
14Carlos Sainz6
15Alexander Albon5
16Esteban Ocon3
17Gabriel Bortoleto2
18Fernando Alonso1
19Nico Hülkenberg0
20Valtteri Bottas0
21Sergio Peréz0
22Lance Stroll0