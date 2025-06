165 WK-punten. De tweede plaats in het wereldkampioenschap. Op het eerste gezicht doet Ferrari het niet slecht in dit jubileumseizoen. Toch lag het team de afgelopen weken geregeld onder vuur. Het langverwachte debuut van Hamilton verloopt tot nu toe opvallend moeizaam en de Scuderia komt niet eens in de buurt van de snelheid van McLaren. Naar verluidt staat Ferrari-teambaas Fred Vasseur onder druk; de komende Grands Prix zouden ‘doorslaggevend’ zijn voor zijn toekomst.

McLaren won vorig jaar overtuigend het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen zich verzekerde van zijn vierde wereldtitel op rij. Je zou bijna vergeten dat Ferrari in dat bijzonder spannende seizoen als tweede eindigde. Bovendien wonnen Charles Leclerc en Carlos Sainz respectievelijk drie en twee Grands Prix. In de slotraces deden ze nauwelijks onder voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.

Toekomst Vasseur onzeker?

De verwachtingen voor het huidige seizoen waren dan ook hooggespannen. Zou Ferrari-teambaas Fred Vasseur, met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de gelederen, de titel eindelijk weer naar Maranello brengen? Voorlopig lijkt dat niet het geval. Volgens de gerenommeerde sportkrant La Gazzetta dello Sport moet de Fransman nu zelfs vrezen voor zijn positie binnen het team. “De volgende drie Grands Prix, van Montréal via de Red Bull Ring tot Silverstone, zullen beslissend zijn voor Vasseur, wiens contract met Ferrari eind dit jaar afloopt”, schreven de Italianen.

“Om de continuïteit van het project te waarborgen, zou het belangrijk zijn dat Vasseur zelf de introductie van de Ferrari van 2026 begeleidt”, vervolgde het verslag. “In alle opzichten is hij immers de geestelijk vader van die auto. Maar als de resultaten tegen het einde van het seizoen niet verbeteren, dan dreigt hij zijn positie kwijt te raken”, waarschuwde La Gazzetta.

