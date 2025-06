Oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft ook zijn oordeel over de tegenvallende start van Lewis Hamiltons debuutseizoen bij Ferrari. Vooral de tifosi hoopte dat de komst van de Brit zich zou vertalen in die langverwachte wereldtitel voor de Italiaanse renstal. Behalve succes in de sprintraces moet Hamilton het echter vooralsnog afleggen tegen jongere teamgenoot Charles Leclerc. ‘Ferrari nam hem te laat aan’, is het oordeel van Binotto.

Na negen races in het Ferrari-rood wacht Lewis Hamilton nog altijd op zijn eerste podiumplaats tijdens een hoofdrace. Ondanks succes in de sprintraces, valt het eerste seizoen bij de Scuderia tegen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Teamgenoot Charles Leclerc stond namelijk al wel drie keer op het ereschavot. Oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat Hamiltons leeftijd misschien wel een rol speelt bij de tegenvallende seizoensstart.

Leeftijd

“Hamilton heeft een bepaalde leeftijd”, legt de tegenwoordige Sauber-topman uit aan Automoto.it. “Ferrari nam hem aan toen hij al aan het einde van zijn carrière was. Het zou ideaal zijn geweest als we hem een paar jaar eerder hadden gehad.” Volgens de Italiaan heeft Hamiltons leeftijd, 40 jaar, invloed op het aanpassingsvermogen van de Brit. De zevenvoudig wereldkampioen onderstreepte dit eerder zelf door te stellen een ‘hersentransplantatie’ nodig te hebben om de SF-25 te begrijpen.

“Het is duidelijk dat de prestaties op het circuit en de resultaten momenteel niet goed zijn”, vervolgt de oud-Ferrari-teambaas. Toch blijft Binotto zijn oude renstal steunen. “Maar ik ken elk lid van dat team heel goed en ik weet dat ze goed, sterk en capabel zijn. Ze zullen in staat zijn om de auto te verbeteren en het goed te doen in de toekomst. En ik geloof dat Ferrari dit jaar tevreden zal zijn.”

