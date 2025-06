Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur staat onder druk, vanwege de uitblijvende resultaten bij de Scuderia. De Italiaanse renstal pakte in het huidige seizoen tot nu toe 183 WK-punten en staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap. Het is echter voor met name de kritische Italiaanse media niet genoeg, en meerdere gerenommeerde sportkranten speculeren over de toekomst van de teambaas. Voormalig Ferrari-coureur Carlos Sainz neemt het op voor Vasseur.

Carlos Sainz kreeg al vroeg in 2024 te horen dat hij aan zijn laatste jaar als Ferrari-coureur zou beginnen. De Scuderia maakte februari vorig jaar bekend dat de Spanjaard vanaf 2025 door Lewis Hamilton werd vervangen. Sainz bracht zijn tijd bij de Italiaanse renstal wel tot een goed eind met twee Grand Prix-zeges in 2024, en Ferrari vocht zelfs tot en met het einde van het seizoen met McLaren om de constructeurstitel. De verwachtingen waren mede daardoor hooggespannen voor de Scuderia aan het begin van 2025, maar de renstal heeft deze nog niet kunnen waarmaken.

Met slechts drie podiumplaatsen voor Charles Leclerc als beste resultaten tot nu toe, staat teambaas Frédéric Vasseur steeds meer onder druk. De Fransman krijgt nu echter bijval, nota bene van de voormalig Ferrari-coureur. “Het is hetzelfde verhaal als altijd. Op het moment dat de resultaten niet komen bij Ferrari, wordt er altijd met de vinger gewezen door de media en ontstaat er allemaal chaos”, neemt Sainz het voor de Fransman op. Vasseur noemde zelf in Montréal het gespeculeer van een aantal Italiaanse media over zijn toekomst bij de Scuderia ook al ‘volkomen respectloos’.

‘Altijd gewaardeerd als teambaas’

Sainz prijst zijn voormalig teambaas vervolgens ook nog even. “Ik heb een geweldige relatie met hem”, voegt de tegenwoordige Williams-coureur eraan toe. “We hadden duidelijk even een moeilijke maand (in 2024, red.) waarin hij mij niet wilde en Lewis het contract tekende. Maar daar hebben we alle twee nu vrede mee. Ik heb hem altijd gewaardeerd als teambaas en als persoon.”

