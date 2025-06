Op de mediadag in Montréal circuleerde het gerucht dat de komende drie races cruciaal zijn voor de toekomst van Fred Vasseur als teambaas bij Ferrari. Tijdens de persconferentie wordt de Fransman het vuur aan de schenen gelegd. Aanvankelijk probeert hij kalm te blijven, maar hij gaat er met gestrekt been in en er floept zelfs een scheldwoordje uit.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur staat onder druk en volgens geruchten uit Italiaanse media zouden de komende drie Grands Prix cruciaal zijn voor zijn toekomst bij het team. Die berichten deden de ronde op de mediadag in Montréal en tijdens de persconferentie werd de Fransman er direct mee geconfronteerd. “Ten eerste moet ik kalm blijven, want anders volgt er een trip naar de stewards”, zegt Vasseur met zichtbare irritatie tegenover de aanwezige media. “Het gaat om bepaalde Italiaanse media. Niet alle Italiaanse media.”

Daarna lijkt Vasseur zich even te laten meeslepen. “Misschien is het doel om het team in de shit te brengen. Misschien is het voor hen de enige manier om te bestaan. Dat is waarschijnlijk meer de reden, maar het schaadt het team. Als je vecht voor het kampioenschap, maakt elk detail het verschil. Vanaf het begin van het weekend hebben we het hier alleen maar over. Als het hun doel is om het team in deze situatie te brengen, dan is dat gelukt. Op deze manier winnen we alleen geen kampioenschap.”

Hoewel het stoom nog net niet uit zijn oren komt, kan een grapje er nog wel vanaf. “Ik ga niet naar de stewards, toch?”, vraagt Vasseur zich hardop af, waarna hij het niet kan laten om opnieuw een sneer uit te delen aan de pers. “Als teambaas weet je dat je hieraan blootgesteld wordt als je de functie aanneemt, maar ik denk dat het vrij eenvoudig te managen is. Het is meer voor de mensen van het team, voor degenen die heel hard werken en moeten beslissen. Je hebt deze journalisten, en ik gooi niet iedereen op één hoop, maar ze moeten bedenken dat deze mensen een gezin hebben, een vrouw, kinderen. Het is volkomen respectloos. Nu wil ik niet meer over deze onzin praten.”

‘Ik ga niets onthullen’

Dat doet Vasseur toch wanneer hem vragen worden gesteld over de geruchten rondom Charles Leclerc, die zou twijfelen over zijn toekomst bij Ferrari. “Een goed voorbeeld. Charles heeft een langdurig contract bij ons en zegt in ieder interview dat hij bij Ferrari wil blijven. Hij wil winnen met Ferrari en zijn toekomst ligt bij Ferrari, maar elke maandag verschijnt er wel weer een artikel waarin staat dat hij volgend jaar weggaat. Ik weet niet wat we eraan kunnen doen. Het spijt me, maar ik kan niet elk weekend hetzelfde herhalen”, verzucht Vasseur.

Tot slot loopt Vasseur helemaal leeg als hem vragen worden gesteld over de problemen van Hamilton en Leclerc in Spanje. “Als ik je tijdens de persconferentie zeg dat ik niets zal onthullen, kom dan niet tien minuten later én de vrijdag erop terug om het alsnog te vragen. Ik ga het niet onthullen. We hebben de voorwielen achter geplaatst.”

