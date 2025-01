De Italiaanse politie verwacht in Fiorano binnenkort chaotische taferelen rond Lewis Hamilton en Ferrari. Dat melden media in dat land met betrekking tot 21 januari, de dag waarop de Brit op het circuit voor het eerst meters gaat maken in een bolide van zijn nieuwe team.

Italiaanse journalisten melden dat de autoriteiten vermoeden dat er vele fans op de testdag af zullen komen. Nu is dat niet voor het eerst, maar de aantrekkingskracht van Hamilton is ongekend. Al een jaar – begin 2024 werd zijn overgang van Mercedes naar Ferrari al bekendgemaakt – smachten veel Ferrari-fans naar de komst van de zevenvoudig wereldkampioen. Nu de eerste testdag in zicht komt in Fiorano willen velen dat unieke moment niet missen. Politie en lokale autoriteiten maken zich op voor verkeersdrukte en hectische toestanden.

Hamilton is sinds 1 januari officieel in dienst van Ferrari. En al op 21 januari kruipt hij voor het eerst achter het stuur van een F1-wagen van de renstal. Dat mag, omdat er los van de officiële testdagen voor elk team filmdagen zijn waarbij de coureurs mogen rijden. Dat zal in Fiorano gebeuren.

Daarnaast maakt de Italiaanse renstal vermoedelijk begin februari gebruik van de mogelijkheden die de zogeheten TPC biedt om Hamilton in te zetten. De ‘Testing of Previous Cars’ stelt Ferrari en de Brit in staat om meters te maken. Zo kunnen ze aan elkaar te wennen, nog voor de officiële Formule 1-wintertest later die maand in Bahrein.

