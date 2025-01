Lewis Hamilton is officieel begonnen aan zijn nieuwe baan als Ferrari-coureur. De Brit heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zijn volgers advies te geven voor het nieuwe jaar. Hamilton zegt verder erg veel zin te hebben in zijn nieuwe Formule 1-avontuur.

Na twaalf seizoenen als Mercedes-coureur op de grid te hebben gestaan, verschijnt Lewis Hamilton in 2025 in het Ferrari-rood. Het is voor het eerst in meer dan een decennium dat de Brit een ‘nieuwe baan’ heeft, en daar hoort een kleine update via LinkedIn bij.

LEES OOK: Ferrari houdt rekening met pijnpunt Hamilton

“Ik kan niet enthousiaster zijn voor het komende jaar. Met de overstap naar Scuderia Ferrari is er veel om over na te denken”, schrijft de zevenvoudig wereldkampioen op het sociale mediaplatform. Naast dat de coureur zijn LinkedIn-pagina update met zijn nieuwe betrekking in Maranello, neemt Hamilton ook gelijk de tijd om zijn volgers van advies te voorzien.

Verandering

“Aan iedereen die zijn volgende stap in 2025 overweegt: omarm de verandering. Of je nu van branche verandert, een nieuwe vaardigheid leert of gewoon nieuwe uitdagingen aangaat, onthoud dat jezelf heruitvinden krachtig is. Je volgende kans is altijd binnen handbereik”, aldus de nieuwe Ferrari-coureur, die gelijk een toost uitbrengt. “Op 2025, een jaar van nieuwe kansen omarmen, hongerig blijven en doelgericht vooruitkomen. Laten we er een maken om nooit te vergeten. Andiamo.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)