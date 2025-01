Ferrari heeft bij de nieuwe auto nu al rekening gehouden met een belangrijk pijnpunt van Lewis Hamilton. Daarvoor is weinig nodig, want al lange tijd is duidelijk wat een de voornaamste problemen van de Brit is geweest in zijn tijd bij Mercedes.

Over de periode bij zijn inmiddels vorige werkgever niets dan lof van Hamilton. Maar de zitpositie was al die jaren een heikele kwestie. Soms doordat de zevenvoudig wereldkampioen simpelweg niet comfortabel zat in de Mercedes-cockpit, op weer andere momenten doordat hij rugpijn kreeg door de wegligging van de bolides. En anders was er wel het minder goede zicht door een zitpositie die verder of minder ver naar voren was dan gewenst.

Ferrari heeft volgens Italiaanse media met die zitpositie meteen rekening gehouden voor de 2025-auto. Het helpt daarbij dat al bijna een jaar duidelijk was dat Hamilton de overstap naar het team zou maken. De ontwerpers konden daardoor anticiperen op de wens van de Brit op dit (zit)vlak.

De cockpit van de 2025-auto is namelijk verder naar achteren geplaatst dan in de Ferrari van 2024 het geval was. Goed nieuws voor Hamilton derhalve, maar ook wat betreft de prestaties van de bolide. Althans, dat vermoedt Ferrari. Met deze stap en daarmee een andere wielbasis (afstand tussen voor- en achterwielen) hopen de Italianen op een betere gewichtsverdeling. Dat biedt ook meer mogelijkheden voor beter bandenmanagement.

Teambaas Fred Vasseur liet onlangs al weten dat de bolide van Ferrari sowieso flink op de schop is gegaan met het oog op het nieuwe seizoen. Medio februari krijgen fans en media een eerste indruk bij de presentatie van de nieuwe wagen. Het eerste goede nieuws over het zogeheten Project 677 was er al: de bolide heeft de verplichte crashtests van de FIA doorstaan. Of dat ook geldt voor het pijnpunt van Hamilton? Dat zal de tijd leren.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)