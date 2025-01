Lewis Hamiltons officiële debuut in een Ferrari-bolide komt steeds dichterbij, en de Scuderia onthult hoe het team de zevenvoudig wereldkampioen hoopt zo snel mogelijk voor te bereiden. De Italiaanse renstal gebruikt vooral het reglement rondom de Testing of Previous Cars (TPC) om Hamilton een vliegende start te bezorgen.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1, maar heeft in zijn tijd in de koningsklasse alleen voor McLaren en Mercedes gereden. Het zal daarom voor de zevenvoudig wereldkampioen even wennen zijn om een Ferrari-auto te besturen, en het team hoopt met een uitgebreid testrooster de Brit zo snel mogelijk te laten aanpassen.

Ferrari maakt daarbij gebruik van de reglementen rondom de Testing of Previous Cars (TPC), waarin staat dat coureurs oudere bolides van een team mogen gebruiken om te testen. Hamilton zal zo duizend kilometer mogen rijden op het circuit in Fiorano eind februari. Ferrari zal alleen hun nieuwste coureur in de oude bolides zetten, waardoor de meer ervaren Charles Leclerc aan de zijlijn blijft staan.

Oude bekenden

De Scuderia hoopt vooral met het uitgebreide testen van Hamilton, de Brit zo snel mogelijk aan de manier van werken binnen het team te laten wennen. De voormalig Mercedes-coureur komt echter niet alleen maar nieuwe gezichten tegen bij het team, want Hamilton wordt ook herenigd met teambaas Frédéric Vasseur en oud-Mercedes-ingenieur Loïc Serra.

Hamiltons nieuwe race-ingenieur is wel even wennen voor de coureur, na zijn jarenlang samenwerking met Peter ‘Bono’ Bonnington bij Mercedes. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt Riccardo Adami, die eerder met Carlos Sainz en Sebastian Vettel werkte, de nieuwe race-ingenieur van Hamilton.

