Lewis Hamilton gaat bij Ferrari samenwerken met Riccardo Adami, de voormalige race-ingenieur van Carlos Sainz en Sebastian Vettel. Bij Mercedes werkte Hamilton samen met Peter Bonnington. De laatste maakte niet de overstap naar Ferrari.

Adami werkte het laatst als race-engineer van Sainz, maar vervulde dezelfde rol ook voor viervoudig F1-wereldkampioen Vettel. Volgens de Gazetta dello Sport zal Hamilton ook blijven samenwerken met manager Marc Hynes, met wie hij vorig jaar werd herenigd.

Daarnaast krijgt de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 bij Ferrari naar verluidt een zeer uitgebreid team om zich heen, met trainers, fotografen, beveiligingspersoneel en communicatiemensen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)