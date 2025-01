Max Verstappen deed vorige week al mee aan de virtuele versie van de 24 Uur van Daytona, maar de Nederlander is bij lange na niet de enige F1-coureur die meedoet aan de bekende 24-uurrace in 2025. Aankomend weekend staat de race op de weg op het programma, en deze voormalige Formule 1-coureurs doen mee aan het evenement.

Hoewel de Formule 1 de koningsklasse is binnen de autosportwereld, is de raceklasse natuurlijk niet de enige. Veel voormalig F1-coureurs beproeven tegenwoordig hun geluk in andere takken van de autosport, waaronder tijdens de 24-uurrace op de Daytona International Speedway. We lichten een aantal van deze voormalige F1-coureurs die dit jaar meedoen aan de 24 Uur van Daytona voor je uit.

LEES OOK: Verstappen grijpt net naast het podium bij virtuele 24 Uur van Daytona

Magnussen

Zo staat Kevin Magnussen nog geen twee maanden na zijn laatste Formule 1-race bij Haas aan de start in Daytona. De Deen doet mee in de GTP-klasse in een BMW M Hybrid V8, met onder anderen de Belgische Dries Vanthoor als teamgenoot. De coureur maakte eerder al bekend een terugkeer naar de IMSA-serie te maken met BMW.

Grosjean en Kvyat

Romain Grosjean is al wat langer uit de Formule 1, maar staat ook aan de start in Daytona. De coureur beëindigde zijn F1-carrière in 2020, nadat hij een akelige crash tijdens de GP Bahrein had overleefd. Grosjeans teamgenoot is voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat, die eveneens na 2020 uit de F1 stapte. Kvyat moest eerder al plaatsmaken bij Red Bull voor Max Verstappen.

Massa

Felipe Massa, die tussen 2002 en 2017 op de Formule 1-grid stond, rijdt de Daytona-race in de LMP2-klasse, net als voormalig Haas-coureur Pietro Fittipaldi. Paul di Resta, Sebastien Bourdais, Pascal Wehrlein, Gianmaria Bruni, Kamui Kobayashi, Jack Aitken, Brendon Hartley, Will Stevens en Felipe Nasr maken het lijstje van de veertien voormalige F1-coureurs compleet.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)