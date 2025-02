De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen om gerechtigheid te krijgen voor zijn verloren Formule 1-wereldtitel in 2008, vindt plaats van 28 tot en met 31 oktober. De voormalig Braziliaanse F1-coureur stelt dat hij door de beruchte Crashgate op oneerlijke wijze van de wereldtitel is beroofd.

De Braziliaan waande zich tijdens de slotrace van dat seizoen, nota bene in zijn geboorteplaats São Paulo, even wereldkampioen. Hij deed wat hij moest doen: als eerste over de streep komen, waarna zijn team Ferrari het feest al begon te vieren. Maar in de wisselende omstandigheden was Timo Glock niet meer vooruit te branden, waardoor Lewis Hamilton de Duitser in de laatste bocht kon inhalen. Zo ging niet Massa, maar Hamilton er bij het vallen van de vlag vandoor met zijn eerste wereldtitel.

Daaraan vooraf ging de beruchte Crashgate. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet jr., waarna zijn teamgenoot Fernando Alonso de race won. Later bleek dat de crash opzettelijk was, bedoeld om de kansen van Alonso op de overwinning te vergroten. De Safety Car kwam de baan op, waarna Felipe Massa de pits in dook. Daar ging het mis: hij vertrok met de brandstofslang nog vast aan zijn Ferrari en verloor daardoor kostbare posities. Had deze controversiële race geen invloed gehad op het kampioenschap, dan was Massa met een voorsprong van vijf punten op Hamilton geworden.

Raakt essentie van de sport

Na opmerkingen in april 2023 van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die toegaf destijds meer geweten te hebben wat niet gemeld is, begon de discussie over het wereldkampioenschap van 2008 opnieuw te spelen. Massa stapte naar de rechter en diende een zestig pagina’s tellend document in, waarin hij en zijn advocaten de aanklacht punt voor punt de hebben toegelicht. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine zei Massa daarover: “Onze strijd is tegen diegenen die wisten van de samenzwering. Het zijn instanties die juist voor de sport moesten zorgen, de FIA en FOM. Dat maakt deze zaak in mijn ogen ook zo belangrijk, want het raakt de essentie van de sport.”

LEES OOK: Exclusief interview Felipe Massa over zijn juridische strijd: ‘Ik voel mij wereldkampioen’

“Ik heb er al eens met Bernie over gesproken. En toen ik naar de rechter stapte, gaf hij een interview waarin hij me groot gelijk gaf. Sterker, hij zei zelfs dat als ik hem gevraagd had, hij me dit ook zou hebben geadviseerd en dat in zijn ogen de titel van 2008 mij toekomt. Dus Bernie heeft gezegd wat hij moest zeggen.”

LEES OOK: Bernie Ecclestone over Massa-rechtszaak: ‘Hij doet wat juist is’

Erkenning

Nu komt de zaak dus voor de rechter. Massa, directe afgevaardigden van de FOM en de FIA en Bernie Ecclestone worden verwacht bij de zitting, die van 28 tot en met 31 oktober zal plaatsvinden. Felipe Massa eist van de FIA, de Formule 1 en Bernie Ecclestone een schadeclaim van 82 miljoen dollar voor het gemiste prijzengeld en de gemiste inkomsten als wereldkampioen in de Formule 1.“Gerechtigheid, de erkenning als de officiële wereldkampioen Formule 1 van 2008 , is iets dat ik moet bevechten. En dat doe ik”, aldus Massa. “Kun jij je voorstellen hoe het voor mij was geweest om in eigen land, in Brazilië, wereldkampioen te worden? Dat gevoel zal ik nooit terugkrijgen. De titel winnen voor mijn eigen fans in Interlagos, dat zou iets onbeschrijflijk moois, iets onvergetelijks zijn geweest. Dat gevoel zal ik nooit ervaren.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.