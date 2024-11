Felipe Massa is nog steeds verwikkeld in de rechtszaak tegen de FIA in een ultieme poging om de wereldtitel van 2008 alsnog in bezit te krijgen. Het is een slepende zaak, maar de Braziliaan laat niet los, zo vertelt hij in een exclusief interview met Formule 1 Magazine. “Iedereen weet dat het niet klopt wat er is gebeurd.”

Even de zaak in het kort nog: Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet jr., waarna zijn Renault-teamgenoot Fernando Alonso de race won. Een paar maanden later kwam naar buiten dat Piquet jr. doelbewust zijn Renault in de muur had geparkeerd om zo de kansen op een zege van Alonso te vergroten. Met een normaal verloop van de race was de kans groot geweest dat Felipe Massa dat jaar wereldkampioen was geworden in plaats van Lewis Hamilton. Massa waande zich in de slotrace van dat seizoen, nota bene in Brazilië, even wereldkampioen. Hij won de race op Interlagos en zijn team Ferrari vierde alvast de wereldtitel, maar in een dramatische ontknoping haalde Hamilton in de laatste bocht van de race Timo Glock in en veroverde zo met één punt verschil alsnog de titel. En aldus ging Massa de geschiedenisboeken in als de man die zich 38 seconden lang wereldkampioen waande.

Felipe Massa eist van de FIA, de Formule 1 en Bernie Ecclestone een schadeclaim van 82 miljoen dollar voor het gemiste prijzengeld en de gemiste inkomsten als wereldkampioen in de Formule 1.

– Felipe, wat is de huidige status van jouw zaak bij het Britse hooggerechtshof ?

“We zijn vijf maanden geleden naar de rechter gestapt. We hebben een document van zestig pagina’s ingeleverd waarin mijn advocaten en ik punt voor punt onze aanklacht hebben toegelicht. Dit is geen eenvoudige zaak die in twee dagen beslecht wordt, dat wisten we vooraf. Dit kost tijd, maar we zijn enorm gemotiveerd en hebben een sterke zaak. Wat gebeurd is, is niet eerlijk tegenover mij. Wat in die race (Singapore, red.) is gebeurd, hoorde en hoort niet thuis in de sport.”

‘Dit raakt de essentie van de sport’

“Bernie Ecclestone heeft vijftien jaar na dato aangegeven dat hij en toenmalig FIA-voorzitter Max Mosley al voor het einde van het seizoen op de hoogte waren van de ware toedracht van het incident in Singapore. En we hebben ook bewijzen in handen dat FIA en FOM alles wisten, maar zij besloten uit politieke overwegingen niet op te treden. Onze strijd is tegen diegenen die wisten van de samenzwering. Het zijn instanties die juist voor de sport moesten zorgen, de FIA en FOM. Dat maakt deze zaak in mijn ogen ook zo belangrijk, want het raakt de essentie van de sport.”

Nelson Piquet Jr. (crasht met opzet in de muur tijdens de GP van Singapore 2008 (Getty Images)



– Er bestaat vaak een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Het is moeilijk om de uitslag van een WK in 2008 na zoveel jaar alsnog te veranderen. Toch?

“Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het gaat hier om gerechtigheid. Daar vechten we voor. In andere sporten zijn ook weleens uitslagen herzien. In de Formule 1 nog niet, maar er is nu alle aanleiding, want er is een race en daarmee een kampioenschap gemanipuleerd.”

– Speelt deze kwestie iedere dag door je hoofd?

“Ik dacht er niet eens meer aan. Totdat ik vijftien jaar na het incident alles hoorde en begreep wat er was voorgevallen. En dan kan je er niet meer los van komen. Het was gewoon oneerlijk. Iedereen weet dat het niet klopt wat er is gebeurd. Ik denk dat het uniek is dat een coureur fysiek naar de burgerrechter gaat om het op te nemen tegen machtige sportorganisaties als FIA en FOM. Ik hoop hiermee ook een signaal af te geven en te laten zien dat iedereen vrij en sterk genoeg om voor zijn of haar rechten op te komen.”

‘Mijn strijd is niet tegen Lewis’

– Het is een slepende zaak, die nog wel lange tijd kan gaan duren.

“Ik hoop dat het sneller gaat. Natuurlijk speelt de rechtszaak veel door mijn hoofd nu. Ik probeer altijd de juiste dingen te doen in het leven en mensen te behandelen zoals ik zelf ook behandeld wil worden. En wat ik doe, is juist.”

– Als je op het circuit bent en je treft mensen als Bernie Ecclestone en Lewis Hamilton, komt deze zaak dan ook weleens ter sprake?

“Ik heb er al eens met Bernie over gesproken. En toen ik naar de rechter stapte, gaf hij een interview waarin hij me groot gelijk gaf. Sterker, hij zei zelfs dat als ik hem gevraagd had, hij me dit ook zou hebben geadviseerd en dat in zijn ogen de titel van 2008 mij toekomt. Dus Bernie heeft gezegd wat hij moest zeggen.”

“Mijn strijd is verder ook niet tegen Lewis, maar tegen een race die gemanipuleerd is. En tegen het complot erna, waardoor ik de wereldtitel uiteindelijk ben misgelopen. Alle coureurs zijn lid van de FIA. De FIA heeft de morele verplichting om haar leden eerlijk te behandelen.”

Felipe Massa: “De FIA heeft de morele verplichting haar leden eerlijk te behandelen.”

“Zeker. Ik ben een coureur, geen advocaat. Ik heb de beste mensen op dit vlak ingeschakeld en iedereen is erg gemotiveerd. We denken zonder uitzondering dat we een heel sterke zaak hebben. We moeten nu afwachten wat er gaat gebeuren en wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Dat kan misschien nog wel een paar maanden duren.”

‘Domenicali is een vriend van me’

– Heeft deze rechtszaak jouw relaties met mensen in de paddock veranderd?

“Ik hou van Formule 1 en ik behandel mensen nooit slecht. Stefano Domenicali is nu de CEO van Formule 1, maar in 2008 verloor hij als teambaas van Ferrari het kampioenschap met mij. Hij is een goede vriend van mij. Onze relatie zal door deze zaak ook niet veranderen. Ik vecht slechts voor mijn rechten.”

– Zijn rol is nu wel anders, dus dat maakt het toch gecompliceerd, lijkt me.

“Het is nu niet meer aan mij. Mijn advocaten en de rechter zijn aan zet. Maar ik ga geen afstand doen van mijn rechten, dat mag niemand van mij verwachten. Ik hoop dat onze verstandhouding nooit zal veranderen en het zou ook niet eerlijk zijn als anderen hun benadering naar mij zouden veranderen omdat ik voor mijn rechten opkom.”

‘Dat gevoel zal ik nooit terugkrijgen’

– Voel jij je wereldkampioen?

“Absoluut, ja! In mijn hart zeker. Na 2008 hebben mensen altijd tegen mij gezegd dat het kampioenschap van mij was. Zelfs mensen uit de Formule 1, zelf mensen die nu werken voor de instanties waar ik tegen vecht, zeggen dat.”

– Maar ondertussen staat jouw naam niet – of nog niet – op de lijst met wereldkampioenen. Is dat moeilijk te verteren?

“Kun jij je voorstellen hoe het voor mij was geweest om in eigen land, in Brazilië, wereldkampioen te worden? Dat gevoel zal ik nooit terugkrijgen. De titel winnen voor mijn eigen fans in Interlagos, dat zou iets onbeschrijflijk moois, iets onvergetelijks zijn geweest. Dat gevoel zal ik nooit ervaren. Maar gerechtigheid, de erkenning als de officiële wereldkampioen Formule 1 van 2008 , is iets dat ik moet bevechten. En dat doe ik.”

