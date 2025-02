Al tijdens zijn F1-carrière bezocht Felipe Massa graag en geregeld exclusieve restaurants. Coureur op de baan, fijnproever ernaast. Tegenwoordig heeft de Braziliaan twee succesvolle restaurants in een exclusieve wijk in São Paulo. Wij maakten een lunchafspraak en spraken met hem over zijn nieuwe smakelijke bestaan, Max Verstappen en de Formule 1.

Het volledige verhaal valt te lezen in de wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Lees een passage uit deze exclusieve reportage alvast hieronder.

Aan de Barão de Capenema in de dure villawijk Jardins heeft Felipe Massa al enkele jaren zijn eigen trendy Beefbar met aanpalend zijn meest recente aanwinst, Song Qi, een Chinees restaurant voor de Braziliaanse upper class. En een absolute aanrader voor iedereen die nog een keer de Grand Prix in Brazilië wilt bezoeken.

Met gepaste trots leidt Felipe Massa zijn Nederlandse bezoek rond door Song Qi en wijst hij op het interieur dat volgens hem Shanghai’s bloeiperiode uit de jaren dertig van de vorige eeuw moet weerspiegelen. Even later, aan tafel, leert de menukaart ons dat we hier inderdaad met een restaurant voor de fijnproevers te maken hebben. Dumplings, reuzengarnalen, gestoomde sint-jakobsschelpen en gelakte eend, de specialiteit van het huis. Inderdaad, de liefhebber kan hier zijn hart ophalen.

Felipe Massa, tegenwoordig als coureur actief in een Braziliaanse raceklasse voor stockcars, is zelf ook een liefhebber, vertelt hij even later tijdens de lunch.

Hogere segment

“In São Paulo zijn veel verschillende soorten restaurants. Op iedere hoek van de straat zit tegenwoordig wel een Japanner, maar een goed Chinees restaurant was er vreemd genoeg nog niet. In dat gat zijn wij gesprongen. De prijzen liggen niet heel hoog, maar we zitten wel in het hogere segment. Onze Braziliaanse koks zijn trouwens ook nog twee maanden naar Europa geweest voor trainingen. We willen onze gasten een bijzondere ervaring bieden”, aldus Massa.

Rondom de Braziliaanse GP mocht hij veel gasten uit de paddock verwelkomen in zijn restaurant, vertelt hij. Onder meer Charles Leclerc en Valtteri Bottas kwamen hun smaakpapillen in Song Qi verwennen.

Als coureur was (en is) Felipe Massa altijd competitief, maar als ondernemer is hij dat ook, benadrukt hij. “Je wilt de beste zijn. In zekere zin is dit net topsport. Sterker, het runnen van een toprestaurant is als werken in een Formule 1-team. Alles moet van topkwaliteit zijn, de producten, maar ook de mensen. Iedereen moet goed samenwerken, van de inkopers tot de mensen in de bediening, achter de bar en in de keuken. En de timing moet optimaal zijn. Net als in de Formule 1 draait het om details. Als één radartje niet functioneert, kan alles in de soep lopen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Lees het volledige interview met Felipe Massa in de wintereditie van FORMULE 1 Magazine! NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland)! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.