Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto stroomt volgend jaar door naar het team van Sauber. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de 20-jarige coureur. Bovendien krijgt het talent uit São Paulo gezelschap van Nico Hülkenberg, een ervaren coureur en een geduchte teamgenoot. Felipe Massa heeft veel vertrouwen in Bortoleto, die volgens hem veel overeenkomsten vertoont met Max Verstappen.

Toen Braziliaanse media Felipe Massa vroegen naar landgenoot Gabriel Bortoleto, trok hij onmiddellijk de vergelijking met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Beiden zouden beschikken over een ‘agressieve’ rijstijl, typerend voor coureurs van het hoogste kaliber. “Ik kan al concluderen dat hij een erg snelle, getalenteerde coureur is”, aldus Massa. “Hij laat goede dingen zien – met name zijn inhaalacties zijn indrukwekkend. Hij is agressiever dan andere coureurs, en ook zijn snelheid is indrukwekkend.”

Bortoleto nieuwe Verstappen?

uGabriel Bortoleto verzekerde zich tijdens de slotrace van het Formule 2-seizoen van de titel. Hij rekende af met toekomstig Visa RB-coureur Isack Hadjar en won het juniorkampioenschap. Daarmee trad hij in de voetsporen van onder andere Charles Leclerc, George Russell en Oscar Piastri. Toch was het geen feilloos seizoen. “Hij heeft ook wat fouten gemaakt, toch?” gaf Massa toe. “Maar dat gebeurt nu eenmaal als je zo’n agressieve en snelle rijstijl hebt. Dat hebben we eerder gezien bij bijvoorbeeld Max Verstappen.”

Met zijn debuut wordt Gabriel Bortoleto de drieëndertigste Formule 1-coureur uit Brazilië. In het verleden zijn de rijders uit het Zuid-Amerikaanse land behoorlijk succesvol geweest. Maar liefst drie wereldkampioenen delen Bortoleto’s nationaliteit; Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet en natuurlijk Ayrton Senna werden allen kampioen.

