Gabriel Bortoleto kroonde zich in Abu Dhabi tot kampioen in de Formule 2. Daarmee voegde hij zich in een illuster rijtje van coureurs die als rookie zowel de Formule 3- als de Formule 2-titel hebben gewonnen. Volgend jaar stroomt hij door naar het team van Sauber. Tijdens de FIA-prijsuitreiking in Rwanda onthulde de 20-jarige Braziliaan dat hij aanvankelijk een contract voor 2026 had moeten tekenen.

De jonge Gabriel Bortoleto maakte tot voor kort deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren. In november tekende hij echter een meerjarig contract met het team van Sauber. De papaja’s zijn tevreden met hun huidige line-up van Lando Norris en Oscar Piastri en zien geen reden om de Braziliaan de weg naar de Formule 1 te ontzeggen. Het stond hem daarom vrij om zich aan Sauber te verbinden. “We waren al een hele tijd in gesprek,” onthulde Bortoleto tijdens de FIA-prijsuitreiking in Rwanda. “Er werd alleen niets besloten.” Het was eerst de bedoeling dat Valtteri Bottas voor nog één jaar zou bijtekenen. Bortoleto zou in dat geval pas in 2026 debuteren. De Fin was echter gebrand op een meerjarige deal, waardoor de onderhandelingen al snel stukliepen.

‘Mooiste moment van mijn leven’

“In het begin waren er meer gesprekken voor een contract voor 2026,” gaf Bortoleto eerlijk toe. “Maar daarna veranderden de zaken heel snel. Toen ik uiteindelijk het bericht kreeg dat ik al in 2025 mocht racen, was dat een van de mooiste momenten van mijn leven. Ik heb meteen mijn hele familie gebeld. Het was een kinderdroom die uitkwam – hier heeft mijn hele familie naartoe gewerkt. Het was echt geweldig om te horen.”

Bortoleto is de eerste Formule 2-kampioen sinds Mick Schumacher die meteen doorstroomt naar de koningsklasse. De kampioenen van 2021, Felipe Drugovich, en 2022, Théo Pourchaire, wachten nog op een kans om door te breken in de Formule 1. De geschiedenis leert ons dat Bortoleto goed zal gedijen in de top van de autosport. Hij is slechts de vierde coureur die als rookie achtereenvolgens de titels in de Formule 3 en de Formule 2 heeft gewonnen. Racewinnaars Charles Leclerc, George Russell en Oscar Piastri gingen hem voor.

Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto tijdens de FIA-prijsuitreiking in Kigali, Rwanda (Getty Images)

