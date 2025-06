Een in de titelstrijd weer ontketende Lando Norris, een ietwat tegenvallende Oscar Piastri en dan nog Max Verstappen met een naar eigen zeggen te langzame Red Bull. Dit alles bij elkaar opgeteld kan vandaag in Oostenrijk zomaar zorgen voor een nieuwe dynamiek in de titelstrijd. We leggen uit waarom, bespreken de rol van de zon en vertellen waarom de kans op een feestje voor de Gabriel Bortoleto-fanclub aanwezig is.

1. Aanstaande wraak van Lando Norris

Hij was zélf de eerste om het toe te geven: Lando Norris ging de mist in tijdens de Grand Prix van Canada. De combinatie van uitvalbeurt, totale deceptie en een nog grotere achterstand in het WK leek een ferme deuk in de kampioensaspiraties van Norris. Maar zie daar, het kan verkeren. In Oostenrijk is Norris heer en meester, met de dominante McLaren rijdt hij al het hele weekend iedereen om z’n oren. Waaronder teamgenoot Piastri. Die miste in de kwalificatie vervolgens ook nog de eerste startrij. Au!

LEES OOK: Zo pakte ijzersterke Norris pole, Verstappen met pech naar P7

Het geeft Norris de kans op sportieve wraak én op het verkleinen van de achterstand in de titelstrijd. Die bedraagt nu nog 22 punten, maar het kan zomaar weer spannend(er) worden na de Oostenrijkse GP. Gezien de overmacht van Norris dit weekend op de Red Bull Ring mag niks een zege van hem in Spielberg in de weg staan. Ter illustratie: hij was niet alleen in elke sessie waarin hij reed de snelste, óók in elk deel van de kwalificatie. En… zijn voorsprong van maar liefst 0,521 seconden op nummer twee Charles Leclerc was de grootste marge van een polesitter tot nu toe dit seizoen.

En Piastri die zomaar even tweede wordt en de schade dus kan beperken? Nou, dat valt te bezien. De MCL39 is meer dan capabel om een een-twee te realiseren, maar zit Piastri er wel lekker in dit weekend? De kwalificatie was teleurstellend, zichtbaar en hoorbaar. Wie weet ontstaat in Oostenrijk een nieuwe dynamiek in de titelstrijd.

2. Zware taak Verstappen

Wordt die titelstrijd dan nu toch echt nog ‘maar’ een tweestrijd tussen Norris en Piastri? Dat Verstappen al 44 punten achterstand heeft op Piastri helpt niet mee, maar dat geldt zeker voor zijn zevende startplek. Pech in de kwalificatie had de Nederlander sowieso, maar dan nog was P3 in principe het hoogst haalbare. Hoe zal de race vandaag verlopen? Veel vertrouwen in zijn RB21 heeft Verstappen hoe dan ook niet, want hij laat weten dat ‘het voor geen meter liep.’

En in de race is Red Bull volgens Verstappen dit jaar nooit beter dan in de kwalificatie, dus dat belooft ook niet per se iets goeds. Een nog grotere achterstand op Piastri – en Norris – na vandaag is aannemelijk. Dat maakt, met elf races achter de rug, het prolongeren van de titel nog moeilijker dan het voor dit weekend al was. MAAR… Als er toch één iemand is, die al vaker op zondagmiddag vriend en vijand heeft weten te verrassen is het Max Verstappen in de Red Bull wel. Dus, wie weet.

Tekst gaat verder onder de foto

Max Verstappen: wat kan hij vanaf P7? Foto: Getty Images

3. De zon doet ook mee

Warm, warmer, warmst. Die overtreffende trap doet dit raceweekend opgeld in Oostenrijk. Dag na dag stijgen de temperaturen en dat merken de teams en de coureurs aan hun bolides. De ene auto kan het beter aan dan de ander. Zo valt op dat Mercedes niet voor het eerst langzamer wordt zodra de temperaturen in de lucht stijgen. Maar ook Red Bull heeft geen baat bij de zon die meer en meer om het hoekje is komen kijken in Spielberg. Volgens Verstappen heeft de bolide er moeite mee en dat belooft dan weer weinig goeds.

4. Bijzondere punten in aantocht

De leden van de Gabriel Bortoleto-fanclub – ook in Nederland zijn er genoeg bewonderaars van de regerend Formule 2-kampioen – kunnen hun geluk niet op. Voor het eerst in zijn prille F1-loopbaan wist de Braziliaan zich te plaatsen voor Q3, met een mooie achtste plek op de grid als beloning. Dat betekent kans op zijn eerste punten. En ja, de Sauber is geen al te beste auto gebleken. Maar sinds de Grand Prix van Spanje is er duidelijk vooruitgang zichtbaar. En dat kan zomaar eens tot een bijzonder resultaat voor Bortoleto leiden.

En verder…

…is P4 het beste kwalificatieresultaat tot nu toe van Lewis Hamilton bij Ferrari

…is een rondje op de Red Bull Ring 4326 meter lang

…is Piastri in elke GP dit jaar vanaf de eerste of tweede startrij gestart

…duurt de race 71 ronden en is de kans op een safety car 38 procent

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.