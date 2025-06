Dankzij een ijzersterke kwalificatie heeft Lando Norris pole position veroverd voor de Grand Prix van Oostenrijk. Ferrari-coureur Charles Leclerc start zondag als tweede. Het zat Max Verstappen niet mee: mede als gevolg van een gele vlag in Q3 start hij slechts als zevende.

Q1: Tsunoda en Sainz stellen teleur

Het favoriete McLaren laat op de Red Bull Ring in Spielberg meteen de spierballen zien, Norris en Piastri zijn viertienden sneller dan de rest. Verstappen doet het prima, maar moet lijdzaam toezien hoe teamgenoot Yuki Tsunoda teleurstelt. De Japanner, tot de kwalificatie prima op dreef dit weekend, gaat in Q1 kopje onder: achttiende. Ook de prestatie van Carlos Sainz, P19, is ondermaats.

Afvallers: Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz, Hülkenberg

Q2: Vlam in de pan in Spielberg

Bermbrandje tijdens de kwalificatie in Oostenrijk! Omdat Lewis Hamilton even met de Ferrari in het gras belandt, vat dat vlam. Het zorgt voor code rood, alvorens de sessie na enige tijd wordt hervat. Problemen zijn er voor Verstappen: hij noemt zijn bolide onbestuurbaar. Toch schopt de Nederlander het tot Q3, maar een goed teken is het niet. Grootste verrassing: Gabriel Bortoleto. Hij gaat in de Sauber als vijfde door naar het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie. Het wordt de eerste Q3 uit zijn prille F1-loopbaan.

Afvallers: Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto, Bearman

Q3: Pole Norris in kwalificatie Oostenrijk

Norris – die zich na afloop nog wel moet melden bij de wedstrijdleiding om gehoord te worden over een eerder incident – zet de toon. Hij is in de eerste poging van Q3 de rest voorlopig de baas. Ferrari-coureur Charles Leclerc nestelt zich tussen de beide McLarens, want hij troeft de weer niet foutloos rijdende Oscar Piastri af. Met een gebruikte set zachte banden staat Verstappen na de eerste run zesde. In de tweede run kan hij zich niet verbeteren nadat Pierre Gasly vóór hem voor een gele vlag zorgt. Verbeteren doet Norris zich wel, en hoe. Hij scherpt de snelste tijd aan en geeft daarmee zijn vijfde pole van dit seizoen extra glans.

Uitslagen

