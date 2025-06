Max Verstappen sprak na zijn kwalificatie op de Red Bull Ring in Oostenrijk van een ‘pijnlijke ervaring’. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull kwam zaterdagmiddag niet verder dan de zevende tijd, mede door toedoen van een gele-vlagsituatie in de slotfase van de kwalificatiesessie. “Alles ging mis, het liep voor geen meter.”

Verstappen klaagde tijdens de sessie al over balansproblemen met de auto. Dat herhaalde hij na afloop nog maar eens. “Iedere bocht was een worsteling. Er was totaal geen balans, zowel voor als achter, waardoor ik ook niet in mijn ritme kwam. Zelfs in de slotronde van Q3, toen ik mijn rondje moest afbreken vanwege de gele vlag, zou ik niet in de buurt van pole zijn gekomen”, vertelde hij met berusting in zijn stem.

‘Zelfde door de bocht als mijn vader’

Verstappen had zijn gevoel voor humor nog niet verloren. “Als ik de onboards van mijn vader bekijk van vandaag, denk ik dat we redelijk hetzelfde door de bocht gaan”, zei hij tegen Viaplay. Daarmee doelde hij op de Rally van Ieper, waar Jos Verstappen dit weekend aan deelneemt. “Ik denk dat ik een handrem nodig had. Het is minder zwaar als je wat langzamer door de bochten gaat. Tot aan de kwalificatie waren we niet snel genoeg, maar ging het niet zó slecht. Nu werkte helemaal niets.”

Voor de thuisrace van zijn team op de eigen Red Bull Ring maakt Max Verstappen zich weinig illusies. “Ik verwacht er niet heel veel van. We hebben het dit seizoen in de race nog nooit beter gedaan dan in de kwalificatie. Het is morgen zelfs nog warmer dan vandaag volgens de voorspellingen en dat maakt de problemen voor ons doorgaans groter. Dat ziet er niet goed uit, maar misschien zit er nog een verrassing in.”

